Megszólalt Robert Fico a Barátság kőolajvezetékről: zsarolást emleget a szlovák kormányfő

Ahogy arról mi is beszámoltunk, az ukrán külügyminisztérium csütörtökön közölte, hogy

a Barátság vezeték ukrán szakaszán január 27. óta szünetel a Kelet-Európába irányuló orosz kőolajszállítás egy orosz támadás következtében.

Fico – aki a 2022-es orosz invázió után is fenntartotta kapcsolatait Moszkvával, és európai partnereit hibáztatta a háború elhúzódásáért a Kijevnek küldött fegyverszállítmányok miatt – úgy véli, az olajellátás politikai kérdéssé vált. Állítását azonban nem támasztotta alá bizonyítékokkal.

Olyan információink vannak, hogy a vezetéket már meg kellett volna javítani

– mondta Fico újságíróknak, miután vasárnap Pozsonyban találkozott Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. A szlovák kormányfő az olajszállítások fennakadását úgy értelmezte, mint "politikai zsarolás Magyarországgal szemben, Budapest Ukrajna EU-tagságával kapcsolatos hajthatatlan álláspontja miatt". A nyomásgyakorlás lényege szerinte az, hogy "ha Magyarország beleegyezik az EU-tagságba, akkor talán megjön az olaj".

Fico kiemelte: Szlovákia támogatná a Ukrajna EU-csatlakozását, amennyiben Kijev teljesíti az összes szükséges feltételt, ugyanakkor hozzátette, hogy Szerbia, Albánia és Montenegró jóval felkészültebb a tagságra. A szlovák miniszterelnök közölte, hogy egyik hadviselő félnek sem hisz, és nem tudja megmondani, ki a felelős a vezeték megrongálásáért.

Annyi hazugság hangzott el mindkét oldalról, hogy nem merem kijelenteni, ki bombázta le vagy rongálta meg az olajinfrastruktúrát

– fogalmazott.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio