FONTOS Már a palloson himbálózott az európai vezető, amikor az utolsó pillanatban visszarántották – De meddig tart az irgalom?
Súlyos vádak és tengeri hadműveletek borzolják a kedélyeket a müncheni csúcs után - Ukrajnai háborús híreink vasárnap
Súlyos vádak és tengeri hadműveletek borzolják a kedélyeket a müncheni csúcs után - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

A szombati müncheni biztonságpolitikai konferencia utórengései és a diplomáciai fronton tapasztalható feszültség határozza meg az orosz-ukrán háborút. Miközben a nyugati hatalmak váratlan tengeri mozgósításokkal üzennek Moszkvának, a Navalnij-ügyben napvilágot látott megrázó részletek tovább mélyítették a szakadékot Oroszország és Európa között. Eközben Volodimir Zelenszkij a jövő heti genfi béketárgyalások előtt kendőzetlen őszinteséggel beszélt az orosz veszteségekről és Ukrajna jövőbeli stratégiájáról. Cikkünk folyamatosan frissül a frontvonal és a nemzetközi politika legfontosabb eseményeivel.
Ukrán dróntámadás ért egy fontos kikötőt

Oroszország fekete-tengeri kikötője, Taman, amelyet kőolajtermékek, gabona, szén és árucikkek szállítására használnak, megrongálódott egy ukrán drón támadás következtében – jelentette be vasárnap Oroszország Krasznodar régiójának kormányzója.

Iparági források szerint tavaly körülbelül 4,16 millió tonna olajterméket szállítottak Tamanon keresztül.

Kondratyev szerint

több mint 100 ember dolgozott a kikötőben több tűz oltásán.

Ukrajna az elmúlt napokban újra megkezdte a támadásokat az orosz energiainfrastruktúra ellen, miután lejárt az Egyesült Államok által közvetített moratórium az ilyen támadásokra. Oroszország többször is célba vette Ukrajna energia- és közüzemi infrastruktúráját, megrongálva a fűtést és az áramellátást több százezer ember számára a szokatlanul hideg tél közepén.

Forrás: Reuters

