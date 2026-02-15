Trump bejelentette: világraszóló tervet mutatnak be Washingtonban - Orbán Viktor is jelen lesz

A Béketanács tagállamai több mint 5 milliárd dollárt ajánlottak fel a Gázai övezet újjáépítésére, valamint humanitárius segítségként - közölte Donald Trump amerikai elnök vasárnap a kezdeményezésére alakult testület közelgő washingtoni csúcstalálkozója előtt.

Az elnök Truth Social közösségi oldalán megjelent bejegyzésében megerősítette, hogy a Béketanács tagjai február 19-én tartják találkozójukat Washingtonban a Donald J. Trump Béke Intézetben.

Emlékezetes, ez az az esemény, amelyre Orbán Viktor magyar miniszterelnök is meghívást kapott:

Donald Trump hozzátette, hogy a tanács tagjai az anyagi vállalásokon túl több ezer fős hozzájárulást ajánlottak fel a gázai nemzetközi stabilizációs erők, valamint az újonnan alakuló helyi rendőrség számára, amelyek feladata a biztonság és béke fenntartása lesz a térség polgárai számára.

Az amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy

a "Béketanács korlátlan lehetőségekkel bír",

nagyságrendjét tekintve túllép Gázán, az általa felvázolt elképzelés pedig "világbékéről" szól.

Donald Trump bejegyzésében arra figyelmeztette a Hamászt: tartania kell magát az amerikai vezetéssel kidolgozott gázai béketerv értelmében tett vállalásához, ahhoz, hogy teljes mértékben és azonnal megválik fegyvereitől.

