  • Megjelenítés
Ukrán drónok csaptak le: súlyos támadás érte Oroszország egyik kulcsfontosságú olajkikötőjét
Globál

Ukrán drónok csaptak le: súlyos támadás érte Oroszország egyik kulcsfontosságú olajkikötőjét

Portfolio
Ukrán dróncsapás érte a dél-oroszországi Tamany kikötőjét, amely jelentős kőolaj-, gabona- és szénforgalmat bonyolít le. A támadás során ketten megsérültek, továbbá olajterminálok, tartályok és raktárak rongálódtak meg.

Venyiamin Kondratyev, a Krasznodari határterület kormányzója a Telegramon közölte, hogy a csapás a kikötőt kiszolgáló Volna településre irányult. Tájékoztatása szerint több mint százan vettek részt a létesítményben keletkezett tüzek oltásában. A kormányzó arról is beszámolt, hogy

Szocsit, valamint az Anapa melletti Jurovkát is találat érte, ezeken a helyszíneken azonban kisebb mértékű károk keletkeztek.

Az ukrán vezérkar vasárnap megerősítette a kikötői komplexum elleni támadás tényét. Kijev az elmúlt napokban újra támadni kezdte Oroszország energetikai infrastruktúráját, miután lejárt az ilyen jellegű csapásokra vonatkozó, amerikai közvetítéssel tető alá hozott moratórium.

Még több Globál

Megint probléma van az Artemis-2-vel: csúnya hiba hátráltatja a NASA történelmi küldetését

Egy ukrán dróntámadás borzolja a kedélyeket a NATO-ban - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Elon Musk segítségével csapdába csalták az orosz katonákat, akik maguk árulták el pozícióikat

Iparági források szerint a tamanyi létesítményen keresztül tavaly mintegy 4,16 millió tonna kőolajterméket szállítottak.

Kapcsolódó cikkünk

Egy ukrán dróntámadás borzolja a kedélyeket a NATO-ban - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A társadalom megérett a plusztudásra

Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár

KonyhaKontrolling

Ez a hajó is elment

A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Egyetlen rendelettel meg lehetne oldani a napelemek legnagyobb problémáját, de hiányzik az akarat
Megfejtették a Covid-vakcinák rejtélyét: itt a bizonyíték, hogy miért okoztak vérrögöt
Soha nem látott támadást hajtott végre Ukrajna, EU-s ország miatt dühöng a Kreml – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility