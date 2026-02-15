Ukrán drónok csaptak le: súlyos támadás érte Oroszország egyik kulcsfontosságú olajkikötőjét

Venyiamin Kondratyev, a Krasznodari határterület kormányzója a Telegramon közölte, hogy a csapás a kikötőt kiszolgáló Volna településre irányult. Tájékoztatása szerint több mint százan vettek részt a létesítményben keletkezett tüzek oltásában. A kormányzó arról is beszámolt, hogy
Szocsit, valamint az Anapa melletti Jurovkát is találat érte, ezeken a helyszíneken azonban kisebb mértékű károk keletkeztek.
One of Russia’s largest oil export ports, the Port of Taman, was attacked overnight.The Governor of Krasnodar Krai, confirmed that as a result of a strike by Ukrainian drones, four fuel storage tanks are currently on fire. pic.twitter.com/2ELU6J2F3b https://t.co/2ELU6J2F3b— Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) February 15, 2026
Az ukrán vezérkar vasárnap megerősítette a kikötői komplexum elleni támadás tényét. Kijev az elmúlt napokban újra támadni kezdte Oroszország energetikai infrastruktúráját, miután lejárt az ilyen jellegű csapásokra vonatkozó, amerikai közvetítéssel tető alá hozott moratórium.
Iparági források szerint a tamanyi létesítményen keresztül tavaly mintegy 4,16 millió tonna kőolajterméket szállítottak.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
