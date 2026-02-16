A Portfolio technológiai újságírót keres

Mi lesz a feladatod ebben a pozícióban?
- Aktuális, a technológiai szektorhoz kapcsolódó események, trendek figyelése, cikk formájában való, gyors feldolgozása
- Érdekes, gazdasági hatással bíró, elsősorban külföldi technológiai sztorik felkutatása és elemzése
- Témafókusz: technológiai szektor, mesterséges intelligencia, alkalmazások, robotizáció, digitalizáció
Ez a pozíció Neked szól, ha...
- Hírfüggő vagy
- Felsőfokú végzettséggel rendelkezel
- Érdekelnek a legújabb technológiai trendek, megoldások, eszközök
- Kiváló értelmezési képességgel, elemző szemlélettel rendelkezel
- Jó íráskészséggel, gyorsírási tapasztalattal rendelkezel
- Magas szintű szakmai angol nyelvtudásod van
- Képes vagy a dinamikus, gyors, önálló munkavégzésre
- Aktívan érdeklődsz a mesterséges intelligencia iránt
- Plusz pont, ha rutinból megy a promptolás, workflow-építés
- Előny, ha érdekel a programozás, alapszinten ismersz programnyelveket
Ezek várnak rád a Portfolio-nál
- Szakmai elismerés a hazai gazdasági média vezető szereplőjének, a Príma Primissima díjas Portfolio csapatának tagjaként
- Lehetőség arra, hogy a kiemelt témáidban elmélyedj, szakértőjévé válj az adott területeknek
- Versenyképes juttatás
- Karrierlehetőség
- Jelentős fejlődési lehetőség egy olyan szerkesztőségben, ahol 10 Junior Prima díjas újságíró dolgozik
- Idővel konferenciákon való szereplési lehetőség
- Segítőkész csapat, jó hangulat
- Sikeres és stabil munkáltatói háttér
Jelentkezz az állásra most, IDE kattintva!
Címlapkép forrása: Portfolio
