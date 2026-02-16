  • Megjelenítés
A Portfolio technológiai újságírót keres
Globál

A Portfolio technológiai újságírót keres

Portfolio
A magyarországi gazdasági média vezető szereplője, a Portfolio, komoly szakmai ambíciókkal rendelkező junior technológiai újságírót keres. Az ideális jelölt pályakezdő vagy 1-2 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik.
AI in Business 2026
Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Mi lesz a feladatod ebben a pozícióban?

  • Aktuális, a technológiai szektorhoz kapcsolódó események, trendek figyelése, cikk formájában való, gyors feldolgozása
  • Érdekes, gazdasági hatással bíró, elsősorban külföldi technológiai sztorik felkutatása és elemzése
  • Témafókusz: technológiai szektor, mesterséges intelligencia, alkalmazások, robotizáció, digitalizáció

Ez a pozíció Neked szól, ha...

  • Hírfüggő vagy 
  • Felsőfokú végzettséggel rendelkezel 
  • Érdekelnek a legújabb technológiai trendek, megoldások, eszközök 
  • Kiváló értelmezési képességgel, elemző szemlélettel rendelkezel
  • Jó íráskészséggel, gyorsírási tapasztalattal rendelkezel 
  • Magas szintű szakmai angol nyelvtudásod van 
  • Képes vagy a dinamikus, gyors, önálló munkavégzésre
  • Aktívan érdeklődsz a mesterséges intelligencia iránt
  • Plusz pont, ha rutinból megy a promptolás, workflow-építés
  • Előny, ha érdekel a programozás, alapszinten ismersz programnyelveket 

Ezek várnak rád a Portfolio-nál

  • Szakmai elismerés a hazai gazdasági média vezető szereplőjének, a Príma Primissima díjas Portfolio csapatának tagjaként 
  • Lehetőség arra, hogy a kiemelt témáidban elmélyedj, szakértőjévé válj az adott területeknek  
  • Versenyképes juttatás 
  • Karrierlehetőség 
  • Jelentős fejlődési lehetőség egy olyan szerkesztőségben, ahol 10 Junior Prima díjas újságíró dolgozik 
  • Idővel konferenciákon való szereplési lehetőség 
  • Segítőkész csapat, jó hangulat 
  • Sikeres és stabil munkáltatói háttér

Jelentkezz az állásra most, IDE kattintva!

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A társadalom megérett a plusztudásra

Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár

KonyhaKontrolling

Ez a hajó is elment

A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Jön az újabb havazás Magyarországon: 20 centi hó eshet
Váratlan fordulat: lehet, hogy sikerül elkerülni egy nagy háborút - Hatalmasat nyerhet Donald Trump
Hidegzuhany Brüsszelből: kimondták, hogy az EU még nem áll készen Ukrajna csatlakozására
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility