Az éj leple alatt érkeztek meg az első amerikai egységek: nagy változás jöhet a térségben
Az éj leple alatt érkeztek meg az első amerikai egységek: nagy változás jöhet a térségben

Portfolio
Mintegy száz amerikai katona érkezett Nigériába, miközben Washington fokozza a nyugat-afrikai iszlamista szélsőségesek elleni katonai fellépését - írja a Reuters.

A nigériai vezérkar szóvivője hétfőn erősítette meg, hogy az amerikai egységek már megérkeztek az országba.

Az Egyesült Államok decemberben légicsapásokat hajtott végre az Iszlám Államhoz köthető fegyveresek ellen Nigériában.

Egy kisebb amerikai katonai kontingens már korábban is a térségben állomásozott azzal a céllal, hogy segítse a nigériai hírszerzési képességek fejlesztését.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

