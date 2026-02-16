Bejelentettte a NATO-tagállam: ha ez bekövetkezik, azonnal mélységi csapásokat mérnek Oroszországra

Visszavisszük a háborút Oroszországba, és mélységi csapásokat mérünk messze orosz területen. Pontosan tudjuk, mit kell tennünk
– mondta Tsahkna a Telegraphnak adott interjúban. A miniszter hangsúlyozta, hogy Észtország, Lettország és Litvánia képes lenne visszaverni a támadókat, amit a NATO pusztító ellentámadása követne.
A nyilatkozat azokra a védelmi körökben keringő aggodalmakra reagál, amelyek szerint Putyin az ukrajnai háború lezárása után megpróbálhatja megtámadni valamelyik balti államot. A félelmek szerint az orosz elnök részleges megszállással tenné próbára a NATO elszántságát.
Egy nemrég lefolytatott szimuláció során – amelyben volt NATO- és német katonai tisztviselők vettek részt – Oroszország néhány nap alatt elérte céljai nagy részét Litvániában. A szimuláció szerint az Egyesült Államok a világháborútól való félelmében megtagadta az 5. cikkely alkalmazását.
Tsahkna szerint azonban ezek a forgatókönyvek elavultak, mivel a balti államok drasztikusan megnövelték védelmi kiadásaikat.
A korábbi tervek lényege az volt, hogy egy orosz támadás esetén a NATO végül megnyeri a háborút. Csakhogy abban az esetben egyetlen észt sem maradna életben (addig). Ezért nem érdekelnek minket az ilyen tervek
– fogalmazott, hozzátéve, hogy a régió országai GDP-jük 5 százalékát fordítják védelemre.
Sven Sakkov, Észtország londoni nagykövete az X-en "sértőnek" nevezte az olyan forgatókönyveket, amelyek a frontvonalban lévő országokat cselekvőképtelen, passzív szereplőkként ábrázolják.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
