Visszavisszük a háborút Oroszországba, és mélységi csapásokat mérünk messze orosz területen. Pontosan tudjuk, mit kell tennünk

– mondta Tsahkna a Telegraphnak adott interjúban. A miniszter hangsúlyozta, hogy Észtország, Lettország és Litvánia képes lenne visszaverni a támadókat, amit a NATO pusztító ellentámadása követne.

A nyilatkozat azokra a védelmi körökben keringő aggodalmakra reagál, amelyek szerint Putyin az ukrajnai háború lezárása után megpróbálhatja megtámadni valamelyik balti államot. A félelmek szerint az orosz elnök részleges megszállással tenné próbára a NATO elszántságát.

Egy nemrég lefolytatott szimuláció során – amelyben volt NATO- és német katonai tisztviselők vettek részt – Oroszország néhány nap alatt elérte céljai nagy részét Litvániában. A szimuláció szerint az Egyesült Államok a világháborútól való félelmében megtagadta az 5. cikkely alkalmazását.

Tsahkna szerint azonban ezek a forgatókönyvek elavultak, mivel a balti államok drasztikusan megnövelték védelmi kiadásaikat.

A korábbi tervek lényege az volt, hogy egy orosz támadás esetén a NATO végül megnyeri a háborút. Csakhogy abban az esetben egyetlen észt sem maradna életben (addig). Ezért nem érdekelnek minket az ilyen tervek

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a régió országai GDP-jük 5 százalékát fordítják védelemre.

Sven Sakkov, Észtország londoni nagykövete az X-en "sértőnek" nevezte az olyan forgatókönyveket, amelyek a frontvonalban lévő országokat cselekvőképtelen, passzív szereplőkként ábrázolják.

