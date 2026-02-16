Borús jóslatot mondott a háborúról a Rheinmetall-vezér, beszámolt az orosz területszerzésekről Geraszimov – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Éjszakai rakétazápor után üzent az ukrán elnök: ezt már nem lehet diplomáciával megoldani
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök utasította hétfőn Anatolij Krivonozskót, a légierő parancsnokát Mihajlo Fedorov védelmi minisztert, valamint Vitalij Zajcsenkót, az Ukrenerho állami áramszolgáltató vállalat vezetőjét, hogy készítsenek elő további védelmi intézkedéseket, figyelembe véve a hírszerzéstől származó információkat arról, hogy Oroszország egy újabb nagyszabású csapást készít elő Ukrajna ellen.
Brüsszel megszólalt a Barátság kőolajvezeték leállásáról, üzentek Magyarországnak is
A Barátság kőolajvezetéken január vége óta áll a tranzit a Lviv térségében történt orosz dróntámadás, valamint az azt követő biztonsági intézkedések miatt. Magyarország és Szlovákia ezért a hétvégén levélben kérte Horvátországtól, hogy az Adria-vezetéken szállíthassanak dél felől orosz olajat. Míg az Európai Bizottság közölte: figyelik a helyzetet, az ellátásbiztonság fenntartása kulcskérdés, de a helyzet is az alternatív útvonalak, a diverzifikáci felértékelődését mutatja.
Hihetetlen számok derültek ki: Amerika nagy barátai öntik az autókat az orosz piacra - Mi lesz így a szankciókkal?
Hiába az autóipart korlátozó nemzetközi szankciók, Oroszország elsősorban Dél-Koreából és Japánból importált használt személyautókat 2022 januárja és 2026 januárja között – derül ki a News.ru által szemlézett orosz állami statisztikákból.
Ukrán vezérkar: három megyében is csapást mértek a megszállókra
Az ukrán csapások több „fontos” katonai célpontot értek Donyeck, Zaporizzsja és Dnyipropetrovszk megyék oroszok által megszállt részein – jelentette az ukrán fegyveres erők vezérkara.
A csapások az oroszok által megszállt Zaporizzsja és Dnyipropetrovszk megyék bizonyos területeit célozták, ahol Moszkva csapatokat összpontosított, valamint egy orosz kommunikációs központot és egy drónirányító központot Donyeck megye megszállt részein.
Az ellenség veszteségeinek és az okozott károk mértékének tisztázása folyamatban van
– közölte a vezérkar.
Cseh elnök: Ukrajna 4,4 millió darab lőszert kapott egy cseh kezdeményezés nyomán
Ukrajna 4,4 millió darab nagy kaliberű lőszert kapott egy cseh fegyverkereskedőket és -gyártókat összefogó, valamint külföldi adományozók által finanszírozott terv keretében – közölte Petr Pavel cseh elnök egy hírportálnak adott interjúban.
(Reuters)
A Kreml visszautasította a Navalnij megmérgezéséről szóló vádakat
A Kreml nevében Dmitrij Peszkov szóvivő tagadta és visszautasította azokat a vádakat, melyek szerint megmérgezték volna a két éve egy szibériai büntetőtelepen elhunyt orosz ellenzéki vezetőt, Alekszej Navalnijt.
Nagy-Britannia, Németország, Franciaország, Hollandia és Svédország szombaton bejelentette, hogy kutatásaik szerint nyílméregbékák mérgével, epibatidinnel ölték meg börtönében Vlagyimir Putyin orosz elnök néhai legnagyobb ellenfelét.
(Reuters)
345 drón lelövéséről számolt be Moszkva
Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint az elmúlt 24 órában légvédelmük összesen 345 ukrán drónt semlegesített.
(Reuters)
Német kormányszóvivő: korai szakaszban vannak az európai nukleáris elrettentő erőről szóló tárgyalások
A Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök közötti tárgyalások egy közös európai nukleáris elrettentő erő létrehozásáról még korai szakaszban vannak, és nem céljuk az Egyesült Államok szerepének csökkentése – közölte hétfőn a német kormányszóvivő.
A megbeszélések célja annak feltárása, hogy miként lehet szorosabb együttműködést elérni a nukleáris elrettentés terén. (...) A tárgyalások még nagyon korai szakaszban vannak
– mondta.
Hozzátette, nem az amerikai védőpajzs kiváltásáról van szó, hanem annak kiegészítéséről és megerősítéséről.
Az Egyesült Államok központi szerepet játszik a NATO nukleáris elrettentésében. Ez most is így van, és azt akarjuk, hogy ez a jövőben is így maradjon
– jegyezte meg.
(Reuters)
Kijevben több mint 1500 lakóépületben nincs fűtés
Kijevben jelenleg több mint 1500 lakóházban nincs fűtés, miközben a hőmérsékletek fagypont alatt alakulnak. Sok épület várhatóan a tél hátralévő részében is fűtés nélkül marad – közölte Katyerina Pop, a Kijevi Városi Katonai Igazgatóság szóvivője.
Kreml: a területi kérdéseket is megvitatják Genfben
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, hogy a héten Genfben tartandó ukrajnai béketárgyalásokon az általa „fő kérdéseket” fogják megvitatni, köztük a területi kérdéseket is.
Peszkov szerint Vlagyimir Megyinszkij, az orosz elnök tanácsadója, Igor Kosztjukov, a katonai hírszerzés vezetője és Kirill Dmitrijev különleges megbízott részt vesz az Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok közötti megbeszéléseken.
(Reuters)
Két település elfoglalását jelentette be Moszkva
Az orosz védelmi minisztérium bejelentette, hogy erőik elfoglalták Minkovka falut Donyeck megyében, illetve Pokrovkát Szumi megyében.
(TASZSZ)
Elmondta jóslatát a Rheinmetall vezére a háború végéről: szerinte ez következik Oroszország viselkedéséből
Armin Papperger, a német Rheinmetall vezetője szerint Oroszország semmi jelét nem mutatja annak, hogy le akarja zárni az ukrajnai háborút, így a békére belátható időn belül nincs esély – írja az RBC-Ukraine.
Hatalmas sikerekről számolt be az orosz vezérkari főnök, de egy fontos részletet elhallgatott – Így már egész más a kép
Oroszország igyekszik jelentős katonai sikerként beállítani kisebb települések és nyílt területek elfoglalását. Moszkva ezzel arra törekszik, hogy elfogadtassa területi követeléseit Ukrajnával és a Nyugattal – írja legfrissebb jelentésében a washingtoni székhelyű Háborús Tanulmányok Intézete (ISW).
Új csúcsához közelít a kínai–orosz olajbiznisz a friss Trump-alku árnyékában
Kína februárban immár harmadik hónapja növeli orosz kőolajimportját, amely így rövidesen új rekordszintet érhet el, legalábbis az áruvolumen terén. A kereskedők elmondásai és a hajókövetési adatok alapján a kínai finomítók mélyen áron alul vásárolták fel azokat a szállítmányokat, amelyekből India az USA-val és az EU-val kötött megállapodások után kezdett visszavágni.
Cirkon rakétákat lőtt le az ukrán légvédelem
Az ukrán légierő napi jelentése szerint a légvédelem lelőtt kettő, az oroszok által indított, elvileg hajók ellen használt Cirkon rakétát, továbbá 52 drónt.
Felmelegítették Putyin tervét Oroszországban: így fosztanák meg a hatalmától Zelenszkijt
A Kreml továbbra is Ukrajna szuverenitásának aláásására törekszik: a jelenlegi ukrán kormányt illegitimnek nevezi, ENSZ-felügyeletet követel a jövőbeli választásokhoz, és előre jelzi, hogy elutasít minden olyan eredményt, amely nem egy Moszkva-barát vezetést juttat hatalomra Kijevben – írja legújabb jelentésében a washingtoni székhelyű Háborús Tanulmányok Intézete (ISW).
Egyetlen szám mutatja, hogy mennyire gátlástalanná vált az orosz hadigépezet
2025-ben 26 százalékkal nőtt az orosz támadások ukrán civil áldozatainak száma a megelőző évhez képest – írja a The Guardian.
Nagy a veszély, felpörgetné a haderő fejlesztését az európai atomhatalom – De súlyos ára lesz ennek
A brit kormány a tervezettnél korábban teljesítené azt a célt, hogy a GDP 3 százalékát fordítsák védelmi kiadásokra – írja a BBC.
Örökre vége a páncélosok aranykorának? Itt van a fordulat – Nehéz döntést hozott Európa legerősebb országa
Németország védelmi költségvetésének túlnyomó részét még mindig hagyományos fegyverrendszerekre fordítja, noha a modern hadviselésben egyre meghatározóbb szerepet töltenek be a drónok és a mesterséges intelligencia által vezérelt autonóm rendszerek. A Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián a német vezetés ígéretet tett arra, hogy a jövőben nagyobb hangsúlyt fektetnek az innovációra és a startupokkal való együttműködésre - írta az FT.
Megmondták a katonai vezetők, mi vár Európára, ami mindenkinek fájni fog
Közösen szólították fel az európai közvéleményt Németország és az Egyesült Királyság magas rangú katonai vezetői a védelmi kiadások jelentős növelésének támogatására. Figyelmeztetésük szerint Oroszország egyre növekvő fenyegetést jelent a kontinens biztonságára.
Észak-Koreában új lakónegyedet adtak át az Oroszországban elesett katonák családjai számára
Kim Dzsongun észak-koreai diktátor részt vett az orosz–ukrán háborúban elesett észak-koreai katonák családjai számára épített új phenjani lakónegyed átadásán.
Kim beszédében azt mondta, hogy az új városrész az elesett katonák „szellemét és áldozatvállalását” szimbolizálja, hozzátéve, hogy az otthonok arra szolgálnak, hogy a gyászoló családok „büszkék legyenek fiaikra és férjeikre, és boldogan éljenek”.
Oroszország Kurszki területének egyes részeit az ukrán hadsereg hónapokig tartotta megszállva. Az orosz fegyveres erők több mint 14 ezer észak-koreai katona segítségével tudták visszaszerezni a megszállt területeket. A 14 ezerből több mint hatezren életüket vesztették.
(Reuters)
Letartóztatták a korrupcióval vádolt volt ukrán energiaügyi minisztert, miközben el akarta hagyni az országot
Letartóztatták az Enerhoatom korrupciós ügyében megvádolt Herman Haluscsenko volt ukrán energiaügyi minisztert, aki éppen az ország elhagyására készült.
Haluscsenkót a vonatról szállították le, amelyen külföldre menekült volna.
Az Enerhoatom-ügy a közelmúlt legnagyobb korrupciós ügye volt Ukrajnában, melybe két miniszter, valamit az elnöki hivatal volt vezetője, Andrij Jermak is belebukott.
(BBC)
Eloltották a tyamani kikötőben az ukrán dróntámadás után keletkezett tüzet
Az oroszországi Krasznodari határterület helyi hatóságai hétfőn közölték, hogy eloltották az olajtermékeket, gabonát, szenet és árutermékeket kezelő tyamani kikötőben keletkezett tüzet.
A fekete-tengeri kikötő vasárnap ukrán dróntámadásban szenvedett károkat.
(Reuters)
Légvédelmi támogatási csomagra számít Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij elnök vasárnap esti videóüzenetében elmondta, hogy a müncheni biztonsági konferencián folytatott megbeszéléseket követően arra számít, a közeljövőben további segélycsomagokat, elsősorban légvédelmi támogatást kap Ukrajna.
Sok megbeszélés volt, és ami a legfontosabb: újabb támogatási csomagok érkeznek Ukrajnának. A legfontosabb prioritás a légvédelmi rakéták, a ballisztikus rakéták elleni védelem
– mondta Zelenszkij.
Újabb béketárgyalás jön Genfben, az ukrán küldöttség már elindult – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Az ukrán küldöttség az elnöki kabinet vezetőjével, Kirilo Budanovval az élen már elindult Genfbe, ahol Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok részvételével megtartják a béketárgyalások következő körét kedden és szerdán. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Címlapkép forrása: Maksym Kishka/Anadolu via Getty Images
Járja a kaszás a tőzsdéket, egymás után kaszabolja le a legjobb befektetéseket
Ez most a legforróbb téma a tőzsdéken.
Tíz éve nem látott mozgások látszanak a kivándorlásoknál
Lélektani határra került az elköltözők száma, közben viszont haza is egyre többen költöznek.
Váratlan fordulat: egyetlen tollvonással hatalmas területet csatolhat magához a világ egyik legerősebb katonai hatalma
Közel hatvan éve nem volt ilyenre példa.
Megvan, pontosan hol épülhetnek otthon startos lakások Szegeden; geotermikus energiát is használnának
Most zajlik a műszaki előkészítés, a terület infrastrukturális ellátásán dolgoznak.
Panyi Miklós: 25 ezer Otthon Start lakáshitelt folyósítottak már a bankok
További 8 ezer kérelem elbírálása folyamatban van.
Gigantikus üreget találtak a csillagászok a Naprendszer legforróbb bolygóján
Nagy titokra derülhet fény ezáltal.
Brüsszel megszólalt a Barátság kőolajvezeték leállásáról, üzentek Magyarországnak is
Az Európai Bizottság figyelemmel kíséri a magyar olajellátás helyzetét.
Hihetetlen számok derültek ki: Amerika nagy barátai öntik az autókat az orosz piacra - Mi lesz így a szankciókkal?
Az oroszok is harapnak a japán használtautókra.
Hogyan kaphatják meg a külföldről hazatelepülők az Otthon Start hitelt?
A tegnapi kormányinfón feltették ezt a kérdést. Gulyás Gergely válasza alapján jelenleg megfelelő magyar jogviszonyra mindenképpen szükség van, de a kormány vizsgálja azt, hogyan kaphatnák m
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró
Követett részvények - 2026. február
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A társadalom megérett a plusztudásra
Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár
Fejlesztési tartalék képzés szabályai adózási és számviteli szempontból
A fejlesztési tartalék képzés régóta létező, és talán az egyik leggyakrabban alkalmazott adóalap korrekciós tétel. Csökkenthető vele az aktuális évi társasági adó kötelezettség, majd
Borús napok után csillanhat még a fény az ezüstön
Az ipari túlkereslet, a jegybanki függetlenség megkérdőjeleződése és a geopolitikai feszültségek miatti dedollarizáció következtében felerősödő spekulatív ETF-tőkebeáramlás példátlan
Techforradalom az erdőkben: Japánban AI-vezérelt drónokkal ültetnek fákat
Japánban drónokkal telepítenek erdőket, ami sokkal gyorsabbá teszi a folyamatot, mivel mesterséges intelligencia és a terep feltérképezését szolgáló technoló
Ez a hajó is elment
A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon
A forint jövőjéről is pontosabb képet kaptunk.
Trump bemondta, mi a tuti a tőzsdén – Vegyük, vagy ne vegyük?
Ismét megszólalt az elnök.