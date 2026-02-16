Borús jóslatot mondott a háborúról a Rheinmetall-vezér, beszámolt az orosz területszerzésekről Geraszimov – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

A Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök közötti tárgyalások egy közös európai nukleáris elrettentő erő létrehozásáról még korai szakaszban vannak, és nem céljuk az Egyesült Államok szerepének csökkentése – közölte hétfőn a német kormányszóvivő.

A megbeszélések célja annak feltárása, hogy miként lehet szorosabb együttműködést elérni a nukleáris elrettentés terén. (...) A tárgyalások még nagyon korai szakaszban vannak

– mondta.

Hozzátette, nem az amerikai védőpajzs kiváltásáról van szó, hanem annak kiegészítéséről és megerősítéséről.

Az Egyesült Államok központi szerepet játszik a NATO nukleáris elrettentésében. Ez most is így van, és azt akarjuk, hogy ez a jövőben is így maradjon

– jegyezte meg.

(Reuters)