Egyetlen szám mutatja, hogy mennyire gátlástalanná vált az orosz hadigépezet

Az Action on Armed Violence (AOAV) megfigyelőcsoport szerint 2248 ukrán polgári lakos vesztette életét tavaly orosz támadásokban, 12 493 civil pedig megsebesült.

Támadásonként 4,8 áldozat vesztette életét 2025-ben, ami 33 százalékos emelkedés 2024-hez képest.

A legsúlyosabb támadás Dnyipróban történt június 24-én: ebben a támadásban 21-en haltak meg, a sérültek száma 314 volt.

Iain Overton, az AOAV ügyvezető igazgatója szerint ezek a számok azt mutatják, hogy az oroszok az „arányosság elvét” nem tartják tiszteletben, és ugyanez jellemzi a civilek elleni fellépést a Gázai övezetben, valamint a polgárháború sújtotta Szudánban és a Kongói Demokratikus Köztársaságban is.

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images