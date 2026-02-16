  • Megjelenítés
Egyetlen szám mutatja, hogy mennyire gátlástalanná vált az orosz hadigépezet
Egyetlen szám mutatja, hogy mennyire gátlástalanná vált az orosz hadigépezet

2025-ben 26 százalékkal nőtt az orosz támadások ukrán civil áldozatainak száma a megelőző évhez képest – írja a The Guardian.

Az Action on Armed Violence (AOAV) megfigyelőcsoport szerint 2248 ukrán polgári lakos vesztette életét tavaly orosz támadásokban, 12 493 civil pedig megsebesült.

Támadásonként 4,8 áldozat vesztette életét 2025-ben, ami 33 százalékos emelkedés 2024-hez képest.

A legsúlyosabb támadás Dnyipróban történt június 24-én: ebben a támadásban 21-en haltak meg, a sérültek száma 314 volt.

Iain Overton, az AOAV ügyvezető igazgatója szerint ezek a számok azt mutatják, hogy az oroszok az „arányosság elvét” nem tartják tiszteletben, és ugyanez jellemzi a civilek elleni fellépést a Gázai övezetben, valamint a polgárháború sújtotta Szudánban és a Kongói Demokratikus Köztársaságban is.

