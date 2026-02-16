  • Megjelenítés
Éjszakai rakétazápor után üzent az ukrán elnök: ezt már nem lehet diplomáciával megoldani
Éjszakai rakétazápor után üzent az ukrán elnök: ezt már nem lehet diplomáciával megoldani

MTI
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök utasította hétfőn Anatolij Krivonozskót, a légierő parancsnokát Mihajlo Fedorov védelmi minisztert, valamint Vitalij Zajcsenkót, az Ukrenerho állami áramszolgáltató vállalat vezetőjét, hogy készítsenek elő további védelmi intézkedéseket, figyelembe véve a hírszerzéstől származó információkat arról, hogy Oroszország egy újabb nagyszabású csapást készít elő Ukrajna ellen.

Az államfő ezt azután közölte a Facebookon, hogy a megyék helyzetéről tartott szelektori értekezletet. Szavai szerint jelentést kapott az éjszakai csapás következményeiről, amelynek során az orosz erők rakétákat vetettek be ukrajnai energetikai létesítmények ellen.

"Még a háromoldalú genfi találkozók előestéjén sincs más parancsa az orosz hadseregnek, mint az Ukrajna elleni csapások folytatása. Ez ékesszólóan mutatja, miként viszonyul Oroszország a partnerek diplomáciai erőfeszítéseihez" - jelentette ki Zelenszkij. Hangsúlyozta: "Minden egyes orosz rakéta az agresszor válasza a háború befejezésére irányuló felhívásokra, és Kijev éppen ezért ragaszkodik ahhoz, hogy csakis

Oroszországra gyakorolt megfelelő nyomással és Ukrajnának nyújtott világos biztonsági garanciákkal lehet valóban véget vetni ennek a háborúnak.

Az ukrán légierő jelentése szerint az éjjel Oroszország négy Ciklon rakétával és 62 drónnal támadta Ukrajnát. A légvédelem két rakétát és 52 drónt semlegesített, de becsapódásokat rögzítettek nyolc helyszínen, továbbá roncsok lezuhanását két helyen.

