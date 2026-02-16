Egy, a beszédet halló névtelen forrás arról számolt be, hogy Vlagyimir Putyin tanácsadója "nagyon színes és szép beszédet" tartott szűk körben. Ebben kijelentette:
az oroszok készek akár több millió embert is elveszíteni, és évekig kenyéren és vízen élni annak érdekében,
hogy a Donyec-medence orosz kézen maradjon, valamint a "különleges hadművelet" egyéb céljai is megvalósuljanak.
Megyinszkij állítása szerint Oroszország elég erős ahhoz, hogy ekkora áldozatot is elviseljen, amennyiben a háború a tervek szerint halad.
A forrás ugyanakkor megjegyezte: kételkedik abban, hogy a főtárgyaló a hivatalos egyeztetéseken is megismételné ezeket a szavakat, mivel "ott teljesen más lesz a helyzet". Hozzátette viszont, hogy Megyinszkij személyes véleménye a Kremlen belül sokak álláspontját tükrözi.
A nyilatkozat időzítése nem véletlen, kinevezése az orosz delegáció élére pedig egyértelmű jelzés arról, hogy Moszkva milyen pozícióból kíván tárgyalni - állítja a Kremllel igencsak kritikus forrás.
Címlapkép forrása: Chris McGrath/Getty Images
Elszólta magát az orosz békedelegáció vezetője: kiderült, mik Moszkva valódi elképzelései
Valószínüleg azért az Egyesült Államok előtt nem ezt mondják majd.
