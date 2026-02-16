  • Megjelenítés
Elszólta magát az orosz békedelegáció vezetője: kiderült, mik Moszkva valódi elképzelései
Elszólta magát az orosz békedelegáció vezetője: kiderült, mik Moszkva valódi elképzelései

Portfolio
Egy Kreml-közeli forrás szerint Vlagyimir Megyinszkij, aki az orosz delegációt vezeti majd az ukrajnai válság rendezését célzó tárgyalásokon, zárt körben rendkívül harcias hangnemet ütött meg - írta a Kremlevszkaja Tabakerka egy Ria Novosztyi bejegyzésre hivatkozva.

Egy, a beszédet halló névtelen forrás arról számolt be, hogy Vlagyimir Putyin tanácsadója "nagyon színes és szép beszédet" tartott szűk körben. Ebben kijelentette:

az oroszok készek akár több millió embert is elveszíteni, és évekig kenyéren és vízen élni annak érdekében,

hogy a Donyec-medence orosz kézen maradjon, valamint a "különleges hadművelet" egyéb céljai is megvalósuljanak.

Megyinszkij állítása szerint Oroszország elég erős ahhoz, hogy ekkora áldozatot is elviseljen, amennyiben a háború a tervek szerint halad.

A forrás ugyanakkor megjegyezte: kételkedik abban, hogy a főtárgyaló a hivatalos egyeztetéseken is megismételné ezeket a szavakat, mivel "ott teljesen más lesz a helyzet". Hozzátette viszont, hogy Megyinszkij személyes véleménye a Kremlen belül sokak álláspontját tükrözi.

A nyilatkozat időzítése nem véletlen, kinevezése az orosz delegáció élére pedig egyértelmű jelzés arról, hogy Moszkva milyen pozícióból kíván tárgyalni - állítja a Kremllel igencsak kritikus forrás.

Címlapkép forrása: Chris McGrath/Getty Images

