Forradalmi fegyvert kap az amerikai hadsereg: robbanóanyag nélkül semmisíti meg az ellenséges drónokat

A megállapodást az amerikai védelmi minisztérium JIATF–401 jelű közös munkacsoportja jelentette be február 4-én, az első szállítmányok pedig várhatóan már márciusban megérkeznek.
A Bumblebee V2 egy négyrotoros (quadrokopter), FPV drón, amely autonóm drónvadász rendszerként működik. Fejlett mesterséges intelligenciája képes azonosítani más pilóta nélküli légi járműveket, majd közvetlen fizikai ütközéssel semlegesíti azokat.
A rendszer lényege, hogy robbanófej vagy lőszer nélkül iktatja ki a célpontot, így minimálisra csökkenti a járulékos károkat.
Ez jelentős előny a hagyományos, robbanóanyagot használó elhárító eszközökkel szemben, amelyek repeszeket szórhatnak szét.
"Ez a döntés azonnali kinetikus drónelhárítási képességet ad katonáink kezébe" – fogalmazott Matthew Ross dandártábornok, a munkacsoport igazgatója. Hozzátette: a modern hadszíntéren, ahol a drónok állandó fenyegetést jelentenek, az alacsony járulékos kárral járó kinetikus megoldások alapvető szükségletté válnak. Az ütközéses semlegesítés városi környezetben is hatékonyan alkalmazható, mivel nem jár robbanással vagy lövedékek kilövésével.
A rendszer megfelel a nemzetvédelmi felhatalmazási törvény (NDAA) frissített előírásainak is, amely szigorú követelményeket támaszt a külföldi alkatrészek használatával szemben. Az NDAA-kompatibilis drónok – mint például a tengerészgyalogság által fejlesztett HANX – azonnali hatállyal rendszeresíthetők katonai célokra.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
