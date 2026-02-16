Forradalmi fegyvert kap az amerikai hadsereg: robbanóanyag nélkül semmisíti meg az ellenséges drónokat

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

A megállapodást az amerikai védelmi minisztérium JIATF–401 jelű közös munkacsoportja jelentette be február 4-én, az első szállítmányok pedig várhatóan már márciusban megérkeznek.

A Bumblebee V2 egy négyrotoros (quadrokopter), FPV drón, amely autonóm drónvadász rendszerként működik. Fejlett mesterséges intelligenciája képes azonosítani más pilóta nélküli légi járműveket, majd közvetlen fizikai ütközéssel semlegesíti azokat.

A rendszer lényege, hogy robbanófej vagy lőszer nélkül iktatja ki a célpontot, így minimálisra csökkenti a járulékos károkat.

Ez jelentős előny a hagyományos, robbanóanyagot használó elhárító eszközökkel szemben, amelyek repeszeket szórhatnak szét.

"Ez a döntés azonnali kinetikus drónelhárítási képességet ad katonáink kezébe" – fogalmazott Matthew Ross dandártábornok, a munkacsoport igazgatója. Hozzátette: a modern hadszíntéren, ahol a drónok állandó fenyegetést jelentenek, az alacsony járulékos kárral járó kinetikus megoldások alapvető szükségletté válnak. Az ütközéses semlegesítés városi környezetben is hatékonyan alkalmazható, mivel nem jár robbanással vagy lövedékek kilövésével.

A rendszer megfelel a nemzetvédelmi felhatalmazási törvény (NDAA) frissített előírásainak is, amely szigorú követelményeket támaszt a külföldi alkatrészek használatával szemben. Az NDAA-kompatibilis drónok – mint például a tengerészgyalogság által fejlesztett HANX – azonnali hatállyal rendszeresíthetők katonai célokra.

