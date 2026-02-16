Hatalmas sikerekről számolt be az orosz vezérkari főnök, de egy fontos részletet elhallgatott – Így már egész más a kép

Valerij Geraszimov vezérkari főnök vasárnap arról számolt be, hogy az orosz erők február első felében 12 települést és mintegy 200 négyzetkilométernyi ukrán területet foglaltak el. Az ISW becslése szerint az orosz előrenyomulás február 1. és 14. között valóban elérte a 203 négyzetkilométert, a vezérkari főnök azonban szándékosan felnagyítja ezeket az eredményeket.
A frontvonal mentén szétszórt kisebb falvak bevételét úgy kommunikálta, mintha azok stratégiai jelentőséggel bírnának.
Ezen apró települések és nyílt területek elfoglalása azonban messze nem igényel akkora erőforrást, mint a jól védett nagyobb városoké, amelyeket Oroszországnak még el kellene foglalnia Donyeck megye teljes ellenőrzéséhez.
A kommunikációs stratégia arra is épít, hogy a nagyközönség számára ezek a helységnevek ismeretlenek.
Geraszimov emellett igyekezett bagatellizálni az ukrán sikereket Zaporizzsja megye keleti részén. Bár elismerte a Huljajpole irányában indított ukrán ellentámadásokat, azt állította, hogy a Kelet haderőcsoport egységei visszaverik azokat. Kiemelte továbbá, hogy az orosz csapatok Szumi és Harkiv megyében tovább szélesítik az úgynevezett ütközőzónát, valamint bejelentette két település, a Szumitól északnyugatra fekvő Szidorivka és Popivka elfoglalását.
Az ISW korábbi elemzése szerint Oroszország azért hajtott végre korlátozott támadásokat a korábban csendesnek számító észak-szumi határszakaszon, hogy a Nyugatnak az ukrán frontvonalak összeomlásának látszatát keltse.
Az orosz előrenyomulás üteme a valóságban továbbra is rendkívül lassú, ami cáfolja az ukrán védelem összeomlásáról szóló narratívát.
A heti területszerzés mértéke 2025 novembere és 2026 februárja között jelentős ingadozást mutatott. A csúcsot a január 25. és 31. közötti hét jelentette 141 négyzetkilométerrel, a legutóbbi héten (február 8–14.) azonban az orosz térnyerés mindössze 74 négyzetkilométerre korlátozódott. Ezzel párhuzamosan Ukrajna több frontszakaszon is sikeres ellentámadásokat hajtott végre. 2025 végén Harkiv, Kosztyantinyivka, Pokrovszk és Novopavlivka térségében összesen 106 négyzetkilométert foglaltak vissza, december végén pedig Kupjanszk és környékének visszavételével Oroszország további 305 négyzetkilométernyi terület feletti ellenőrzést veszítette el.
Az ukrán ellentámadásról részletesebben ebben a cikkünkben írtunk:
Címlapkép: Az orosz védelmi minisztérium 2026. február 14-én közreadott videófelvételéről készített képen Valerij Geraszimov hadseregtábornok, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke az Ukrajna elleni háborúban részt vevő orosz egységeknél tett látogatása közben beszél. MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium
