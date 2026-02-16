  • Megjelenítés
Hihetetlen számok derültek ki: Amerika nagy barátai öntik az autókat az orosz piacra - Mi lesz így a szankciókkal?
Hihetetlen számok derültek ki: Amerika nagy barátai öntik az autókat az orosz piacra - Mi lesz így a szankciókkal?

Portfolio
Hiába az autóipart korlátozó nemzetközi szankciók, Oroszország elsősorban Dél-Koreából és Japánból importált használt személyautókat 2022 januárja és 2026 januárja között – derül ki a News.ru által szemlézett orosz állami statisztikákból.

A lap által közzétett adatok szerint négy év alatt (a háború eddigi évei alatt) 1,56 millió használtautót importált Oroszország,

ennek több mint fele, 841 ezer autó, Japánból jött.

A második legnagyobb exportőr egy másik ázsiai ország volt, Dél-Korea, ahonnan 207 ezer autót hoztak be az oroszok, ezután jön csak Belarusz, 143 ezer autóval. Kína, ahonnan a legtöbb új autót vásárolja Oroszország, csak 115 ezer használtautót exportált Moszkvának.

Az orosz lap idézi Szergej Celikovot, az Avtoszat elnökét is, aki úgy látja, hosszabb távon várhatóan használtautókból is Kína lesz a legnagyobb exportőr.

Bár nem kapcsolódik szorosan a témához, a cikk kitér arra is, hogy a nemzetközi szankciók ellenére Franciaország és Lengyelország borexportja Oroszországba többéves csúcson van, miközben a legtöbb bor Olaszországból és Lettországból érkezik az EU-s országok közül.

Japán és Dél-Korea a 2022-es, Ukrajna elleni orosz invázió miatt fokozatosan korlátozta autóértékesítését Oroszországnak, jelenlegi szabályok szerint csak kisteljesítményű benzines autókat vásárolhat Moszkva az ázsiai országokból. Belarusz autóipara elhanyagolható: innen főleg használt európai autókat vásárolnak az oroszok.

