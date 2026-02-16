Kiderült, miben múlják felül az ukrán katonák a NATO-szakembereket - a németek már léptek is

Ukrán kiképzőket kap a német hadsereg (Bundeswehr), az erről szóló megállapodást múlt pénteken írta alá a német és az ukrán védelmi tárca - közölte hétfőn a Bundeswehr szóvivője a dpa német hírügynökség megkeresésére.

A Bundeswehr azt igyekszik kihasználni, hogy

az ukrán katonák átfogó tapasztalatra tettek szert olyan területeken, mint a drónok leküzdése vagy a korszerű technológiák gyors integrációja.

"Azt tervezik, hogy főként a hadsereg csapatkiképző intézményeiben hasznosítják az ukrán katonák tapasztalatait" - mondta a szóvivő.

Az ukrán katonák legutóbb két hete lepték meg brit kollégáikat, akkor ugyanis azért ékeztek a kelet-európai állam fegyveresei az Egyesült Királyságba, hogy kiképzést kapjanak dróntechnológiából, ehhez képest ők adtak gyors továbbképzést a NATO-tagállam szakembereinek.

