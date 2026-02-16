Kipukkadt a januári gázlufi: 80 százalékos rali után hatalmas zuhanás

Extrém volatilitás az amerikai gázpiacon: a januári fagyok okozta 82%-os árrobbanás után szinte teljes "visszavonulást" látunk a Henry Hub gáztőzsde jegyzésében. A januári hideg idején a fagyott vezetékek miatt az amerikai kitermelés 17%-a esett ki egyik napról a másikra.

Egészen elképesztő hullámvasúton ül az amerikai földgáz. Január közepétől egészen a hónap végéig több mint 80%-ot emelkedett az árjegyzés,

azóta viszont lényegében visszakorrigált a kiinduló pontjához.

Az amerikai földgáz árjegyzése az idei évben (dollár/MMBtu).

Az Egyesült Államok Energiainformációs Ügynökségének (EIA) adatai alapján a januári amerikai gázár (Henry Hub gáztőzsde) átlagosan 7,72 dollár volt brit hőegységenként (MMBtu), ami a fűtési igény növekedésének, a termelés csökkenésének és a tárolói készletek felhasználásának köszönhető, miután a Fern téli vihar az ország nagy részét letarolta - erről itt írtunk részletesen.

Amikor a vihar január 26-án elérte csúcspontját, a Wood Mackenzie számításai szerint

elképesztő 518 millió köbméter/nap termelés esett ki köszönhetően a "freeze of" jelenségnek.

(A rendkívüli hideg miatt a víz kifagy a nyersgázból, eltömítve a vezetékeket és csökkentve a kitermelést.)

Ez a mennyiség az Egyesült Államok teljes gázellátásának csaknem 17%-át jelenti, ami szinte egyik napról a másikra eltűnt. Még most, több mint három héttel a fagyok után is közel 85 millió köbméter termelés hiányzik naponta. Nem csoda, hogy a nem várt extrém téli időjárás a gázárakra is jelentősen kihatott.

A jövőre kitekintve az amerikai ügynökség arra számít, hogy az áremelkedés mérséklődni fog. Egyrészt a tavasz közeledtével az időjárás is enyhül, másrészt a fúrási tevékenységek felfutása a földgázkitermelés növekedését fogja eredményezni. A nagyobb kínálat pedig várhatóan az árakat is egy alacsonyabb, stabilabb árjegyzési mederbe tereli majd.

Előrejelzésük szerint a Henry Hub spot ára

idén átlagosan körülbelül 4,3 USD/MMBtu, 2027-ben pedig közel 4,4 USD/MMBtu lesz.

