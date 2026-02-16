Megérkeztek az első felvételek: kiderült, mekkora csapást mért Ukrajna Oroszország legtitkosabb katonai központjára

Az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara közölte, hogy a támadások során FP-5 Flamingo drónokat is bevetettek. A jelentés szerint különböző rajtaütések eltérő mértékű károkat okoztak a létesítményekben, egy hangár pedig súlyosan megrongálódott.
A friss felvételek ugyanakkor azt mutatják, hogy valójában nem sikerült eltalálni a kijelölt célpontot. A január 27-e után készített műholdas felvételek egy nagy sötét foltot mutattak a közelben, amely egy körülbelül 6 méter széles kráterre utalhat. Magán a létesítményen ugyanakkor nem láthatóak károk.
After reports of a FP-5 Flamingo cruise missile attack on the Kapustin Yar range in late January, satellite images taken after January 27 showed a large dark spot near the fence of site 105 and later a crater about 6 meters wide. This could suggest one missile may have reached… https://t.co/62bP3yo8lg pic.twitter.com/54h0m4nMIP https://t.co/62bP3yo8lg— NOELREPORTS (@NOELreports) February 16, 2026
A műholdfelvétel arra utal, hogy legalább egy Flamingo elérte a térséget, ott azonban vagy lelőtte a légvédelem, vagy elvétette a célpontot.
A Kapusztyin Jarban működő kísérleti rakétatelep a Szovjetunió, majd Oroszország egyik legfontosabb katonai központja, lényegében ez a szovjet rakétaprogram bölcsője, itt fejlesztették ki az első ballisztikus, majd interkontinentális ballisztikus rakétáikat, valamint ezzel párhuzamosan a szükséges légvédelmet (Sz-75, Sz-300, Sz-400).
Az ukrajnai háborúban azzal híresült el, hogy Moszkva hivatalosan innen indította
az Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakétáit Ukrajna ellen.
