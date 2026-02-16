  • Megjelenítés
Megérkeztek az első felvételek: kiderült, mekkora csapást mért Ukrajna Oroszország legtitkosabb katonai központjára
Megérkeztek az első felvételek: kiderült, mekkora csapást mért Ukrajna Oroszország legtitkosabb katonai központjára

Friss műholdfelvételek jelentek meg  az oroszországi Kapusztyin Jar rakétakísérleti telepről, azután, hogy január végén az ukrán vezérkar sikeres csapásokról számolt be a térségben.

Az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara közölte, hogy a támadások során FP-5 Flamingo drónokat is bevetettek. A jelentés szerint különböző rajtaütések eltérő mértékű károkat okoztak a létesítményekben, egy hangár pedig súlyosan megrongálódott.

A friss felvételek ugyanakkor azt mutatják, hogy valójában nem sikerült eltalálni a kijelölt célpontot. A január 27-e után készített műholdas felvételek egy nagy sötét foltot mutattak a közelben, amely egy körülbelül 6 méter széles kráterre utalhat. Magán a létesítményen ugyanakkor nem láthatóak károk.

A műholdfelvétel arra utal, hogy legalább egy Flamingo elérte a térséget, ott azonban vagy lelőtte a légvédelem, vagy elvétette a célpontot.

A Kapusztyin Jarban működő kísérleti rakétatelep a Szovjetunió, majd Oroszország egyik legfontosabb katonai központja, lényegében ez a szovjet rakétaprogram bölcsője, itt fejlesztették ki az első ballisztikus, majd interkontinentális ballisztikus rakétáikat, valamint ezzel párhuzamosan a szükséges légvédelmet (Sz-75, Sz-300, Sz-400).

Az ukrajnai háborúban azzal híresült el, hogy Moszkva hivatalosan innen indította

az Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakétáit Ukrajna ellen.

