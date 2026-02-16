  • Megjelenítés
Megtörtént az Egyesült Államok történetének legnagyobb szennyvízkatasztrófája: hetekig tart a mentesítés
Megtörtént az Egyesült Államok történetének legnagyobb szennyvízkatasztrófája: hetekig tart a mentesítés

MTI
Washington közelében a környezetvédelmi hatóság több százmillió liter környezetbe jutott tisztítatlan szennyvíz utáni mentesítésen dolgozott hétfőn is, miközben közegészségügyi figyelmeztetés van érvényben a Potomac folyó 100 kilométert meghaladó szakaszára.

A Potomac folyó közelében, a főváros feletti szakaszon, a Maryland államhoz tartozó elővárosi térségben január végén omlott be egy mintegy 1,8 méter átmérőjű szennyvízszállító vezeték.

Az összegzések szerint január végén és február elején összesen 900 millió litert meghaladó tisztítatlan szennyvíz került a környezetbe.

A közegészségügyi hatóságok szerint a szennyezés nyomán a coli baktérium folyóvízben mért koncentrációja több mint ezerszeresen haladta meg az egészségügyi határértéket.

A helyieket a hatóságok arra kérték, hogy kerüljék el a vízzel való érintkezést, és háziállataikat se engedjék a víz közelébe, amennyiben a természetet járják.

A szennyezés terjedését lelassította, hogy a január 25-én érkezett komoly lehűlésben a Potomac folyó szinte teljesen befagyott - közölte a Washington vízellátásáért felelős szolgáltató (D.C. Water).

Dean Naujoks, a Potomac folyó halőri szolgálatának illetékese több médiumnak adott interjúban fogalmazott, hogy egy ilyen nagyságrendű katasztrófa, ha nyáron történik, akkor annak nyomán a teljes folyószakaszt le kellett volna zárni minden látogató elől.

A folyó túlsó partján fekvő Virginia állam egészségügyi minisztériuma azt közölte, hogy az ivóvízben nem észlelték a szennyezés megjelenését.

A hatóságok frissített információi szerint az Egyesült Államok történetének legnagyobb szennyvízkatasztrófájával kell megbirkózni a főváros körüli természetvédelmi területen és védett folyószakaszon, népszerű pihenőhelyen. A mentesítés további több hétig tart - közölték a környezetvédelmi hatóságok képviselői.

