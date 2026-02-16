Az ukrán haderő által nyilvánosságra hozott felvételen az önmagát Miroszlav Szimonovként azonosító férfi állítása szerint novoszibirszki ingatlanügynök volt a behívása előtt. Elmondása szerint egy moszkvai útja során rendőrök tartóztatták fel, és büntetőeljárással fenyegetve választás elé állították: vagy besorozzák és a frontra küldik, vagy az apja mellé osztják be, aki egy ellátó egységnél szolgált. A papírok aláírása után az Avangard gyűjtőpontra, majd a voronyezsi Pogonovo kiképzőbázisra szállították.

Itt az újoncoknak két-három hetes csapásmérő drónkezelői kiképzést tartottak.

Szimonovot a Luhanszki területre, az orosz 20. hadsereg alárendeltségébe tartozó egyik különleges drónszázadhoz vezényelték. Állítása szerint a szolgálat nagyrészt adminisztratív feladatokból és rövid, Mavic kvadrokopterrel végzett gyakorlatokból állt. Az egységnél durva légkör uralkodott: a parancsnokok pszichés és fizikai nyomást gyakoroltak az állományra.

Később parancs érkezett egyes katonák átirányítására egy új zászlóaljba. Hogy a valódi specialistákat ne kelljen átadni, Szimonovot és egy másik katonát "feleslegesnek" nyilvánítottak,

így kerültek az elit Rubikon egységhez.

Az újoncokat a Moszkva melletti Naro-Fominszkba vitték. A bázis magas szintű biztonsággal, új járműparkkal és felszereléssel rendelkezett, mivel a helyszínt egy drónközpont gyors felállítására szánták.

Szimonov szerint az egység vezetését "véletlenszerűen" toborozták, a parancsnokokat lojalitásuk és fanatizmusuk alapján választották ki. Szimonovot a Supercam felderítő drón kezelésére képezték ki, amiért a gyártó izsevszki üzemébe küldték. Bár a záróvizsgán megbukott, támogató szerepkörben a zászlóaljnál maradt, és technikusként Kupjanszk térségébe vezényelték.

A fordulópontot egy Molnyija drón téves koordinátákra mért csapása jelentette, amely egy civil kislány halálát okozta Kupjanszkban. Szimonovot állítólag sokkolta a zászlóalj katonáinak reakciója és a parancsnokság hallgatólagos jóváhagyása, ezért az átállás mellett döntött. Először hamis kiküldetési papírokkal szökött meg a frontról, és szülővárosában bujkált, miközben Kazahsztánba próbált eljutni. A hatóságok azonban elfogták, és büntetésből rohamgyalogosként küldték vissza a harctérre.

Végül az ukrán katonai hírszerzés segítségével, tűz alatt jutott át az ukrán állásokhoz, ahol megadta magát.

