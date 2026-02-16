  • Megjelenítés
Örökre vége a páncélosok aranykorának? Itt van a fordulat – Nehéz döntést hozott Európa legerősebb országa
Örökre vége a páncélosok aranykorának? Itt van a fordulat – Nehéz döntést hozott Európa legerősebb országa

Portfolio
Németország védelmi költségvetésének túlnyomó részét még mindig hagyományos fegyverrendszerekre fordítja, noha a modern hadviselésben egyre meghatározóbb szerepet töltenek be a drónok és a mesterséges intelligencia által vezérelt autonóm rendszerek. A Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián a német vezetés ígéretet tett arra, hogy a jövőben nagyobb hangsúlyt fektetnek az innovációra és a startupokkal való együttműködésre - írta az FT.

Oroszország Ukrajna elleni 2022-es inváziója óta Berlin több százmilliárd eurót szabadított fel a haderő modernizálására.

A kiadások nagy része azonban hagyományos, nagy értékű eszközökre irányult:

  • 35 amerikai gyártmányú F–35-ös vadászgépre,
  • Eurofighter Typhoonokra,
  • Chinook helikopterekre,
  • új hadihajókra és tengeralattjárókra,
  • valamint több ezer harckocsira és páncélozott harcjárműre.

Ezt az aránytalanságot elemzők és új piaci szereplők egyaránt bírálják. Véleményük szerint Németország túl sokat költ hagyományos fegyverrendszerekre, amivel elsősorban a nagy, bejáratott hadiipari cégeket – mindenekelőtt a düsseldorfi Rheinmetallt – hozza helyzetbe.

Ezzel szemben nem fordítanak eleget a mesterséges intelligenciával működő, pilóta nélküli eszközökre.

A Rheinmetall becslése szerint a vállalat a 2022-ben meghirdetett 100 milliárd eurós haderőfejlesztési alap forrásainak mintegy 40 százalékát szerezte meg, és hasonló arányra számítanak a jövőbeli megrendeléseknél is (az FT eredeti cikke nem tér ki rá, de a Rheinmetall is gyárt drónokat).

Florian Seibel, a Quantum Systems német dróngyártó startup társalapítója név szerint is bírálta a német beszerzési politikát. Szerinte nem járható út, hogy az 500 milliárd eurós keretből 495 milliárd a Rheinmetallhoz és a hasonló óriásvállalatokhoz kerüljön. Úgy véli, pénz van elég, csak rossz dolgokra költik: olyan haditechnikára, amely raktárakban fog porosodni, miközben a jövő generációi még mindig a felvett hitelek kamatait törlesztik majd.

Boris Pistorius védelmi miniszter elismerte a kritikák jogosságát. Ígéretet tett arra, hogy Németország a jövőben többet fektet innovációba és új technológiákba, valamint szorosabbra fűzi az együttműködést a startupok és a Bundeswehr között. Hozzátette, hogy a tárca napról napra tanul az ukrajnai háború tapasztalataiból.

Ha öt évvel ezelőtt bárki azt mondta volna, hogy a drónok ilyen meghatározó szerepet fognak játszani, senki nem hitte volna el"

– fogalmazott.

Moritz Schularick, a Kieli Világgazdasági Intézet (IfW) vezetője és a német gazdasági minisztérium hadiipari tanácsadója rámutatott: 2022 óta a német védelmi kiadások 95-98 százalékát hagyományos beszerzésekre fordították.

Véleménye szerint ez a megközelítés nem teszi alkalmassá Európát az orosz fenyegetéssel szembeni hatékony fellépésre,

ráadásul elszalasztja az innovatív fiatal vállalatok támogatásából fakadó gazdasági előnyöket is. Schularick úgy látja, a közbeszerzési keretből jóval nagyobb részt kellene az innovációnak biztosítani. A jelenlegi bürokratikus, felülről vezérelt folyamatok helyett a problémamegoldást inkább a magánszektorra kellene bízni.

Címlapkép forrása: Alexander Koerner/Getty Images

