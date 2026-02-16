Örökre vége a páncélosok aranykorának? Itt van a fordulat – Nehéz döntést hozott Európa legerősebb országa

Oroszország Ukrajna elleni 2022-es inváziója óta Berlin több százmilliárd eurót szabadított fel a haderő modernizálására.

A kiadások nagy része azonban hagyományos, nagy értékű eszközökre irányult:

35 amerikai gyártmányú F–35-ös vadászgépre,

Eurofighter Typhoonokra,

Chinook helikopterekre,

új hadihajókra és tengeralattjárókra,

valamint több ezer harckocsira és páncélozott harcjárműre.

Ezt az aránytalanságot elemzők és új piaci szereplők egyaránt bírálják. Véleményük szerint Németország túl sokat költ hagyományos fegyverrendszerekre, amivel elsősorban a nagy, bejáratott hadiipari cégeket – mindenekelőtt a düsseldorfi Rheinmetallt – hozza helyzetbe.

Ezzel szemben nem fordítanak eleget a mesterséges intelligenciával működő, pilóta nélküli eszközökre.

A Rheinmetall becslése szerint a vállalat a 2022-ben meghirdetett 100 milliárd eurós haderőfejlesztési alap forrásainak mintegy 40 százalékát szerezte meg, és hasonló arányra számítanak a jövőbeli megrendeléseknél is (az FT eredeti cikke nem tér ki rá, de a Rheinmetall is gyárt drónokat).

Florian Seibel, a Quantum Systems német dróngyártó startup társalapítója név szerint is bírálta a német beszerzési politikát. Szerinte nem járható út, hogy az 500 milliárd eurós keretből 495 milliárd a Rheinmetallhoz és a hasonló óriásvállalatokhoz kerüljön. Úgy véli, pénz van elég, csak rossz dolgokra költik: olyan haditechnikára, amely raktárakban fog porosodni, miközben a jövő generációi még mindig a felvett hitelek kamatait törlesztik majd.

Boris Pistorius védelmi miniszter elismerte a kritikák jogosságát. Ígéretet tett arra, hogy Németország a jövőben többet fektet innovációba és új technológiákba, valamint szorosabbra fűzi az együttműködést a startupok és a Bundeswehr között. Hozzátette, hogy a tárca napról napra tanul az ukrajnai háború tapasztalataiból.

Ha öt évvel ezelőtt bárki azt mondta volna, hogy a drónok ilyen meghatározó szerepet fognak játszani, senki nem hitte volna el"

– fogalmazott.

Moritz Schularick, a Kieli Világgazdasági Intézet (IfW) vezetője és a német gazdasági minisztérium hadiipari tanácsadója rámutatott: 2022 óta a német védelmi kiadások 95-98 százalékát hagyományos beszerzésekre fordították.

Véleménye szerint ez a megközelítés nem teszi alkalmassá Európát az orosz fenyegetéssel szembeni hatékony fellépésre,

ráadásul elszalasztja az innovatív fiatal vállalatok támogatásából fakadó gazdasági előnyöket is. Schularick úgy látja, a közbeszerzési keretből jóval nagyobb részt kellene az innovációnak biztosítani. A jelenlegi bürokratikus, felülről vezérelt folyamatok helyett a problémamegoldást inkább a magánszektorra kellene bízni.

