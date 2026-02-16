Rendkívül furcsa folyamat zajlik Grönland környékén - Ez várhat a világ legnagyobb szigetére

A Columbia Egyetem geofizikusa, Lauren Lewright által vezetett nemzetközi kutatócsoport valós mérési adatokat és számítógépes modellezést ötvözve becsülte meg, hogyan változik Grönland relatív tengerszintje a 21. század folyamán.

Az eredmények azt mutatják, hogy a grönlandi partvidéket a globális tendenciától gyökeresen eltérő jövő várja.

A globális tengerszint-emelkedés egyik fő hajtóereje a hőtágulás. Az üvegházhatású gázok csapdába ejtik a földi atmoszférában a hőt, amelyet az óceánok nyelnek el. Ez a hőelnyelési folyamat a víz térfogatának növekedésével, ezáltal pedig értelemszerűen a tengerszintek elemlkedésével is jár.

Grönland esetében azonban a jégtakaró olvadása felülírja ezt a folyamatot. A sziget területének mintegy 80 százalékát borító, átlagosan másfél kilométer vastag jégtakaró jelenleg évente közel 200 milliárd tonnányi tömeget veszít. Ahogy a jégpáncél súlya csökken, az alatta lévő földkéreg – a tehermentesülés következtében – megemelkedik.

A folyamatban a gravitáció is kulcsszerepet játszik. A hatalmas jégtömeg gravitációs vonzása ugyanis a sziget felé húzza a környező tengervizet, megemelve ezzel a vízszintet a partoknál.

A jég olvadásával azonban csökken ez a tömeg és a hozzá kapcsolódó gravitációs vonzás is, ami a tengerszint további süllyedését eredményezi a partvidéken.

A tanulmány két forgatókönyvet vázol fel. Mérsékelt károsanyag-kibocsátás esetén a század végére mintegy 0,9 méterrel csökkenhet a relatív tengerszint. Amennyiben azonban az üvegházhatású gázok kibocsátása a jelenlegi ütemben, fékezetlenül folytatódik, a vízszintcsökkenés mértéke akár a 2,5 métert is elérheti.

A tengerszint süllyedése komoly következményekkel járhat Grönland lakosságára, amely túlnyomórészt a partvidéki településeken koncentrálódik. A változás hátrányosan érintheti a helyi gazdaságot és az élelmiszerbiztonságot, valamint kihívások elé állíthatja a parti infrastruktúrát is.

