  • Megjelenítés
Rendkívül furcsa folyamat zajlik Grönland környékén - Ez várhat a világ legnagyobb szigetére
Globál

Rendkívül furcsa folyamat zajlik Grönland környékén - Ez várhat a világ legnagyobb szigetére

Portfolio
Miközben szerte a világon emelkedik a tengerszint, Grönland partjainál az előrejelzések szerint az elkövetkező évtizedekben éppen az ellenkezője történik majd: a tengerszint visszahúzódik. Egy friss, a Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány szerint a század végére akár több méterrel is csökkenhet a relatív tengerszint a sziget körül - írta meg a ScienceAlert.

A Columbia Egyetem geofizikusa, Lauren Lewright által vezetett nemzetközi kutatócsoport valós mérési adatokat és számítógépes modellezést ötvözve becsülte meg, hogyan változik Grönland relatív tengerszintje a 21. század folyamán.

Az eredmények azt mutatják, hogy a grönlandi partvidéket a globális tendenciától gyökeresen eltérő jövő várja.

A globális tengerszint-emelkedés egyik fő hajtóereje a hőtágulás. Az üvegházhatású gázok csapdába ejtik a földi atmoszférában a hőt, amelyet az óceánok nyelnek el. Ez a hőelnyelési folyamat a víz térfogatának növekedésével, ezáltal pedig értelemszerűen a tengerszintek elemlkedésével is jár.

Grönland esetében azonban a jégtakaró olvadása felülírja ezt a folyamatot. A sziget területének mintegy 80 százalékát borító, átlagosan másfél kilométer vastag jégtakaró jelenleg évente közel 200 milliárd tonnányi tömeget veszít. Ahogy a jégpáncél súlya csökken, az alatta lévő földkéreg – a tehermentesülés következtében – megemelkedik.

Még több Globál

Újabb béketárgyalás jön Genfben, az ukrán küldöttség már elindult – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Elmondta jóslatát a Rheinmetall vezére a háború végéről: szerinte ez következik Oroszország viselkedéséből

Hatalmas sikerekről számolt be az orosz vezérkari főnök, de egy fontos részletet elhallgatott – Így már egész más a kép

A folyamatban a gravitáció is kulcsszerepet játszik. A hatalmas jégtömeg gravitációs vonzása ugyanis a sziget felé húzza a környező tengervizet, megemelve ezzel a vízszintet a partoknál.

A jég olvadásával azonban csökken ez a tömeg és a hozzá kapcsolódó gravitációs vonzás is, ami a tengerszint további süllyedését eredményezi a partvidéken.

A tanulmány két forgatókönyvet vázol fel. Mérsékelt károsanyag-kibocsátás esetén a század végére mintegy 0,9 méterrel csökkenhet a relatív tengerszint. Amennyiben azonban az üvegházhatású gázok kibocsátása a jelenlegi ütemben, fékezetlenül folytatódik, a vízszintcsökkenés mértéke akár a 2,5 métert is elérheti.

A tengerszint süllyedése komoly következményekkel járhat Grönland lakosságára, amely túlnyomórészt a partvidéki településeken koncentrálódik. A változás hátrányosan érintheti a helyi gazdaságot és az élelmiszerbiztonságot, valamint kihívások elé állíthatja a parti infrastruktúrát is.

Kapcsolódó cikkünk

Egyre valószínűbb, hogy élet jeleire bukkanhattak a kutatók a Marson

Megfejtették a Covid-vakcinák rejtélyét: itt a bizonyíték, hogy miért okoztak vérrögöt

Történelmi döntés született az USA-ban: Trump mélyütést visz be a klímavédelemnek

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A társadalom megérett a plusztudásra

Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár

KonyhaKontrolling

Ez a hajó is elment

A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Gyakorlatilag sutba vágta Magyarország és Közép-Európa gazdasági receptjét az elmúlt évek inflációja
Váratlan fordulat: lehet, hogy sikerül elkerülni egy nagy háborút - Hatalmasat nyerhet Donald Trump
Hidegzuhany Brüsszelből: kimondták, hogy az EU még nem áll készen Ukrajna csatlakozására
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility