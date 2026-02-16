  • Megjelenítés
Súlyos lépésre készül a Pentagon: bármi áron kitakarítaná Amerikából az egyik legnagyobb AI-céget
Globál

Súlyos lépésre készül a Pentagon: bármi áron kitakarítaná Amerikából az egyik legnagyobb AI-céget

Portfolio
A Pentagon közel áll ahhoz, hogy ellátásilánc-kockázatnak minősítse az Anthropicot. Ez azt jelentené, hogy az amerikai hadsereggel üzleti kapcsolatban álló összes vállalatnak meg kellene szakítania az együttműködését a mesterségesintelligencia-fejlesztő céggel. Az Axios értesülései szerint Pete Hegseth védelmi miniszter az Anthropic szerződésének felmondását is fontolgatja - közölte az Axios.
AI in Business 2026
Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Ezt a típusú szankciót jellemzően külföldi ellenfelekkel szemben szokták alkalmazni. Egy magas rangú Pentagon-tisztviselő az Axiosnak úgy fogalmazott:

hatalmas nehézséget jelent majd az együttműködés felszámolása, és gondoskodni fognak róla, hogy a cég megfizesse az árát annak, hogy erre kényszerítette a minisztériumot.

Sean Parnell, a Pentagon szóvivője közölte: felülvizsgálják a jelenlegi kapcsolatot, mivel partnereiktől elvárják, hogy támogassák a katonákat "bármilyen harcban".

Végső soron ez a csapatainkról és az amerikai nép biztonságáról szól

Még több Globál

Gigantikus fegyverüzletet kötött az amerikai légierő: 13 tonnás szuperbombákat rendeltek sürgősen

Forradalmi fegyvert kap az amerikai hadsereg: robbanóanyag nélkül semmisíti meg az ellenséges drónokat

Borús jóslatot mondott a háborúról a Rheinmetall-vezér, beszámolt az orosz területszerzésekről Geraszimov – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

- jelentette ki a Pentagon szóvivője.

Jelenleg az Anthropic által fejlesztett Claude az egyetlen olyan mesterséges intelligencia-modell, amely elérhető az amerikai hadsereg minősített rendszereiben. A Pentagon tisztviselői is elismerően nyilatkoznak a modell képességeiről. A szoftver már mélyen beágyazódott a katonai műveletek végrehajtásába is, az Axios korábbi tudósítása szerint

a Claude-ot a Nicolás Maduro venezuelai elnök elleni januári rajtaütés során is használták.

A mostani konfliktus forrása azonban az, hogy az Anthropic és a Pentagon hónapok óta feszült tárgyalásokat folytat a Claude felhasználási feltételeiről. A vállalat hajlandó lenne enyhíteni a jelenlegi korlátozásokon,

de garanciákat kér arra, hogy eszközeit nem használják amerikai állampolgárok tömeges megfigyelésére, illetve nem fejlesztenek velük autonóm fegyverrendszereket.

A Pentagon álláspontja szerint ezek a feltételek indokolatlanul szigorúak. A minisztérium ragaszkodik ahhoz, hogy a hadsereg minden jogszerű célra felhasználhassa az MI-eszközöket. Ez a követelés nemcsak az Anthropicnak, hanem az OpenAI-nak, a Google-nek és az xAI-nak is szól.

Az Anthropic szóvivője szerint "konstruktív, jóhiszemű tárgyalásokat" folytatnak a védelmi tárcával. Emlékeztetett arra is, hogy a Claude volt az első olyan nyelvi modell, amelyet minősített hálózatokon vetettek be. A másik oldalon viszont komoly adatvédelmi aggályok merülnek fel. A jelenlegi tömeges megfigyelési szabályozás ugyanis nem számol a mesterséges intelligenciával, márpedig az MI jelentősen megnövelheti a hatóságok kapacitását a civilek célzott megfigyelésére.

Ha az Anthropicot ellátásilánc-kockázatnak minősítik, akkor az nem csak a Pentagont, hanem a védelmi minisztériummal üzleti kapcsolatban álló cégek sokaságát érintheti. Ezeknek a vállalatoknak igazolniuk kellene, hogy nem használják a Claude-ot a munkafolyamataikban, ami korántsem egyszerű feladat, hiszen az Anthropic közlése szerint a tíz legnagyobb amerikai vállalat közül nyolc alkalmazza a modellt. A veszélybe került szerződés értéke elérheti a 200 millió dollárt, bár ez az összeg az Anthropic 14 milliárd dolláros éves bevételének csupán töredéke.

A helyzetet bonyolítja - ahogy egy kormányzati tisztviselő beismerte - miszerint a konkurens modellek a speciális kormányzati alkalmazások terén még lemaradásban vannak,

így a hirtelen váltás nehézségekbe ütközne a Pentagonnál is.

A Pentagon szigorú fellépése az Anthropic-kal szemben precedenst teremthet a másik három nagy technológiai vállalattal folytatott tárgyalásokhoz is.

Kapcsolódó cikkünk

Elárulta a sztárbefektető, hogy melyik iparágat söpörheti el a mesterséges intelligencia

Pánik a Wall Streeten az AI miatt: a befektetők áldozatokra vadásznak

Programkódot író szolgákat teremtett a mesterséges intelligencia

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A társadalom megérett a plusztudásra

Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár

KonyhaKontrolling

Ez a hajó is elment

A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Jön az újabb havazás Magyarországon: 20 centi hó eshet
Brüsszel megszólalt a Barátság kőolajvezeték leállásáról, üzentek Magyarországnak is
Veszélyes hálózat működik Európában: fiatalokat szerveznek be pénzért, hogy áruljanak el mindent
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility