Súlyos lépésre készül a Pentagon: bármi áron kitakarítaná Amerikából az egyik legnagyobb AI-céget

Ezt a típusú szankciót jellemzően külföldi ellenfelekkel szemben szokták alkalmazni. Egy magas rangú Pentagon-tisztviselő az Axiosnak úgy fogalmazott:
hatalmas nehézséget jelent majd az együttműködés felszámolása, és gondoskodni fognak róla, hogy a cég megfizesse az árát annak, hogy erre kényszerítette a minisztériumot.
Sean Parnell, a Pentagon szóvivője közölte: felülvizsgálják a jelenlegi kapcsolatot, mivel partnereiktől elvárják, hogy támogassák a katonákat "bármilyen harcban".
Végső soron ez a csapatainkról és az amerikai nép biztonságáról szól
- jelentette ki a Pentagon szóvivője.
Jelenleg az Anthropic által fejlesztett Claude az egyetlen olyan mesterséges intelligencia-modell, amely elérhető az amerikai hadsereg minősített rendszereiben. A Pentagon tisztviselői is elismerően nyilatkoznak a modell képességeiről. A szoftver már mélyen beágyazódott a katonai műveletek végrehajtásába is, az Axios korábbi tudósítása szerint
a Claude-ot a Nicolás Maduro venezuelai elnök elleni januári rajtaütés során is használták.
A mostani konfliktus forrása azonban az, hogy az Anthropic és a Pentagon hónapok óta feszült tárgyalásokat folytat a Claude felhasználási feltételeiről. A vállalat hajlandó lenne enyhíteni a jelenlegi korlátozásokon,
de garanciákat kér arra, hogy eszközeit nem használják amerikai állampolgárok tömeges megfigyelésére, illetve nem fejlesztenek velük autonóm fegyverrendszereket.
A Pentagon álláspontja szerint ezek a feltételek indokolatlanul szigorúak. A minisztérium ragaszkodik ahhoz, hogy a hadsereg minden jogszerű célra felhasználhassa az MI-eszközöket. Ez a követelés nemcsak az Anthropicnak, hanem az OpenAI-nak, a Google-nek és az xAI-nak is szól.
Az Anthropic szóvivője szerint "konstruktív, jóhiszemű tárgyalásokat" folytatnak a védelmi tárcával. Emlékeztetett arra is, hogy a Claude volt az első olyan nyelvi modell, amelyet minősített hálózatokon vetettek be. A másik oldalon viszont komoly adatvédelmi aggályok merülnek fel. A jelenlegi tömeges megfigyelési szabályozás ugyanis nem számol a mesterséges intelligenciával, márpedig az MI jelentősen megnövelheti a hatóságok kapacitását a civilek célzott megfigyelésére.
Ha az Anthropicot ellátásilánc-kockázatnak minősítik, akkor az nem csak a Pentagont, hanem a védelmi minisztériummal üzleti kapcsolatban álló cégek sokaságát érintheti. Ezeknek a vállalatoknak igazolniuk kellene, hogy nem használják a Claude-ot a munkafolyamataikban, ami korántsem egyszerű feladat, hiszen az Anthropic közlése szerint a tíz legnagyobb amerikai vállalat közül nyolc alkalmazza a modellt. A veszélybe került szerződés értéke elérheti a 200 millió dollárt, bár ez az összeg az Anthropic 14 milliárd dolláros éves bevételének csupán töredéke.
A helyzetet bonyolítja - ahogy egy kormányzati tisztviselő beismerte - miszerint a konkurens modellek a speciális kormányzati alkalmazások terén még lemaradásban vannak,
így a hirtelen váltás nehézségekbe ütközne a Pentagonnál is.
A Pentagon szigorú fellépése az Anthropic-kal szemben precedenst teremthet a másik három nagy technológiai vállalattal folytatott tárgyalásokhoz is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
