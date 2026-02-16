Váratlan fordulat: egyetlen tollvonással hatalmas területet csatolhat magához a világ egyik legerősebb katonai hatalma

1967 óta először indítottak a Jordániától akkor elfoglalt Ciszjordániában földnyilvántartási eljárást, melyre a kormány a 2026 és 2030 közötti időszakra elkülönített 244 millió sékelt (mintegy 28 milliárd forint).
A határozat szerint várhatóan legalább másfél évig tart az összes telek és az összes nem regisztrált föld nyilvántartásba vétele, és a terület teljes regisztrációja akár harminc évig is elhúzódhat. Célul tűzték ki, hogy az első öt évben regisztrálják a nem nyilvántartott földek 15 százalékát.
A Palesztin Nemzeti Hatóság elnöki hivatala az intézkedést "a megszállt palesztin terület de facto annektálásának" nevezte, és arra figyelmeztetett, hogy a lépés "az illegális telepes tevékenységen keresztül a megszállás megszilárdítását célozza".
Jordánia külügyminisztériuma felszólította a nemzetközi közösséget, hogy vállaljon jogi és erkölcsi felelősségét, és kényszerítse Izraelt, a megszálló hatalmat, a veszélyes eszkaláció megállítására.
Izraelben a védelmi, a pénzügyi és az igazságügyi miniszter üdvözölte a döntést. "Ez igazi forradalom Júdeában és Szamáriában"- mondta a Likud párthoz tartozó Jarív Levin igazságügyi miniszter a terület bibliai nevét használva.
"Az izraeli kormány elkötelezett a teljes terület irányításának mélyítése mellett"- tette hozzá. "A folyamat megelőzi a konfliktusokat, jogbiztonságot teremt és lehetővé teszi a felelős fejlesztést Ciszjordániában" - közölte Becalel Szmotrics pénzügyminiszter, a Vallásos Cionisták telepespárt elnöke.
A "C" területek az összes ciszjordániai földeknek mintegy 60 százalékát teszik ki, ahol a földek kétharmada nincs hivatalosan regisztrálva.
A határozat a biztonsági kabinet múlt heti vitatott döntését követi, amely kibővítette az izraeli felügyeletet Ciszjordánia "A" és "B" területein, és lehetővé tette, hogy izraeli magánszemélyek is földet vásároljanak a területen, mely korábban nem volt lehetséges. Az "A" térségek teljes palesztin civil és biztonsági ellenőrzés, a "B" területek pedig palesztin civil ellenőrzés, de izraeli biztonsági kontroll alatt állnak.
Az 1993-as Osló-i egyezmények szerint az izraeli telepeket tartalmazó "C" területek izraeli biztonsági és adminisztratív ellenőrzés alá tartoznak, de a palesztin hatóságnak fokozatosan át kellett volna vennie ezeket a területet.
A Békét Most és a Van Törvény nevű civilszervezet elítélte és annektálásnak nevezte a kormány döntését. Arra figyelmeztették Donald Trump amerikai elnököt, hogy az izraeli kormányfő "az orra előtt annektál".
Ciszjordánia területének 1967-ig mintegy egyharmada volt formálisan nyilvántartva, melyet az 1948 előtti brit mandátum idején, majd az 1949 és 1967 közötti jordániai uralom alatt végeztek el. Izrael 1968-ban, a térség elfoglalása után egy évvel leállította a nyilvántartást.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Járja a kaszás a tőzsdéket, egymás után kaszabolja le a legjobb befektetéseket
Ez most a legforróbb téma a tőzsdéken.
Tíz éve nem látott mozgások látszanak a kivándorlásoknál
Lélektani határra került az elköltözők száma, közben viszont haza is egyre többen költöznek.
Váratlan fordulat: egyetlen tollvonással hatalmas területet csatolhat magához a világ egyik legerősebb katonai hatalma
Közel hatvan éve nem volt ilyenre példa.
Megvan, pontosan hol épülhetnek otthon startos lakások Szegeden; geotermikus energiát is használnának
Most zajlik a műszaki előkészítés, a terület infrastrukturális ellátásán dolgoznak.
Panyi Miklós: 25 ezer Otthon Start lakáshitelt folyósítottak már a bankok
További 8 ezer kérelem elbírálása folyamatban van.
Gigantikus üreget találtak a csillagászok a Naprendszer legforróbb bolygóján
Nagy titokra derülhet fény ezáltal.
Brüsszel megszólalt a Barátság kőolajvezeték leállásáról, üzentek Magyarországnak is
Az Európai Bizottság figyelemmel kíséri a magyar olajellátás helyzetét.
Hihetetlen számok derültek ki: Amerika nagy barátai öntik az autókat az orosz piacra - Mi lesz így a szankciókkal?
Az oroszok is harapnak a japán használtautókra.
Hogyan kaphatják meg a külföldről hazatelepülők az Otthon Start hitelt?
A tegnapi kormányinfón feltették ezt a kérdést. Gulyás Gergely válasza alapján jelenleg megfelelő magyar jogviszonyra mindenképpen szükség van, de a kormány vizsgálja azt, hogyan kaphatnák m
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró
Követett részvények - 2026. február
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A társadalom megérett a plusztudásra
Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár
Fejlesztési tartalék képzés szabályai adózási és számviteli szempontból
A fejlesztési tartalék képzés régóta létező, és talán az egyik leggyakrabban alkalmazott adóalap korrekciós tétel. Csökkenthető vele az aktuális évi társasági adó kötelezettség, majd
Borús napok után csillanhat még a fény az ezüstön
Az ipari túlkereslet, a jegybanki függetlenség megkérdőjeleződése és a geopolitikai feszültségek miatti dedollarizáció következtében felerősödő spekulatív ETF-tőkebeáramlás példátlan
Techforradalom az erdőkben: Japánban AI-vezérelt drónokkal ültetnek fákat
Japánban drónokkal telepítenek erdőket, ami sokkal gyorsabbá teszi a folyamatot, mivel mesterséges intelligencia és a terep feltérképezését szolgáló technoló
Ez a hajó is elment
A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon
A forint jövőjéről is pontosabb képet kaptunk.
Trump bemondta, mi a tuti a tőzsdén – Vegyük, vagy ne vegyük?
Ismét megszólalt az elnök.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!