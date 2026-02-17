Felbukkant Putyin jobbkeze: a Nyugat döntött, ezzel súlyos csapást mérnének Oroszországra

Vlagyimir Putyin orosz elnök segédtisztje és az orosz Tengerészeti Tanács elnöke interjút adott, amelyben kifejtette a véleményét az orosz árnyékflotta hajóit érő támadásokról:

Ezek a lényegében kalózszerű támadások az orosz tengeri kereskedelem ellen azt jelzik, hogy a nyugati ellenfelek úgy döntöttek, csapást mérnek az orosz gazdaság egyik legfontosabb ágazatára – a külkereskedelemre –, és meg akarják bénítani azt

– hangsúlyozta.

Oroszország egy úgynevezett „árnyékflottát” üzemeltet, hogy ezekkel a többnyire más ország zászlaja alatt közlekedő járművek legyenek a segítségükre kijátszani a nyugati szankciókat. A szállítóhajók vagy tankerek gyakran rendkívül rossz állapotban vannak, több közülük el is süllyedt. Az elmúlt időszakban a nyugati hatalmak több ilyen hajót is lefoglaltak vagy feltartóztattak, jellemzően a szankciós szabályok figyelmen kívül hagyása miatt. Néhány jármű igyekszik trükkösen megkerülni a hatóságokat, például kikapcsolt műszerekkel közlekednek, vagy menet közben hirtelen nevet és zászlót cserélnek rajta, amit tiltanak a szabályok.

