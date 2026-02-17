Felszálltak Oroszország stratégiai bombázói: térképen az elsöprő támadás Ukrajna ellen

A február 17-i genfi csúcstalálkozó előtt Oroszország és Ukrajna is nagyszabású támadást hajtott végre a másik ellen. Moszkva csapásai térképen is megjelenek.

A nyugat-európai országban megtartott hármas csúcs előestéjén jelentős támadást hajtott végre egymás ellen Ukrajna és Oroszország is. Előbbi Moszkva tájékoztatása szerint 150-nél is több eszközzel támadt, azonban az oroszok ezt jelentősen felülmúlták:

396 drón mellett

4 Iszkander-M típusú ballisztikus rakétával,

20 (más források szerint 18) X-101 levegő-föld cirkálórakétával,

6 Iszkander-K cirkálórakétával,

1 X-59/69 rakétával támadtak.

A támadásban Szu-34-es vadászgépeket, Tu-95MSz, Tu-160 stratégiai bombázókat is bevetettek. Az érkező támadásokat OSINT (nyílt forráskódú adatokból dolgozó) elemzők térképre is tették:

Last night and this morning, another large-scale, combined Russian missile and drone attack was carried out on Ukraine.Missiles launched:~16 Kh-101 cruise missiles launched from 4 Tu-95MS strategic bombers at their launch lines over the Caspian Sea in Limansky District,… https://t.co/830KPd0wne pic.twitter.com/RnF6mwhnKY https://t.co/830KPd0wne — AMK Mapping (@AMK_Mapping_) February 17, 2026

A nyilvánosságra hozott felvételeken látható, hogy Moszkva ismét az ukrán energetikai infrastruktúrát vette célba. Az oroszok célja, hogy ezekkel a támadásokkal megtörjék az ukrán hátországot, a civil lakosság morálja és támogatása csökkenjen. Több videó is kikerült, ami mutatta a tomboló tüzeket a csapást követően:

A large fire is seen burning from Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk Oblast, after the https://t.co/FrROuKK3K6 — AMK Mapping (@AMK_Mapping_) February 17, 2026

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images