Felszálltak Oroszország stratégiai bombázói: térképen az elsöprő támadás Ukrajna ellen
Felszálltak Oroszország stratégiai bombázói: térképen az elsöprő támadás Ukrajna ellen

A február 17-i genfi csúcstalálkozó előtt Oroszország és Ukrajna is nagyszabású támadást hajtott végre a másik ellen. Moszkva csapásai térképen is megjelenek.

A nyugat-európai országban megtartott hármas csúcs előestéjén jelentős támadást hajtott végre egymás ellen Ukrajna és Oroszország is. Előbbi Moszkva tájékoztatása szerint 150-nél is több eszközzel támadt, azonban az oroszok ezt jelentősen felülmúlták:

  • 396 drón mellett
  • 4 Iszkander-M típusú ballisztikus rakétával,
  • 20 (más források szerint 18) X-101 levegő-föld cirkálórakétával,
  • 6 Iszkander-K cirkálórakétával,
  • 1 X-59/69 rakétával támadtak.

A támadásban Szu-34-es vadászgépeket, Tu-95MSz, Tu-160 stratégiai bombázókat is bevetettek. Az érkező támadásokat OSINT (nyílt forráskódú adatokból dolgozó) elemzők térképre is tették:

A nyilvánosságra hozott felvételeken látható, hogy Moszkva ismét az ukrán energetikai infrastruktúrát vette célba. Az oroszok célja, hogy ezekkel a támadásokkal megtörjék az ukrán hátországot, a civil lakosság morálja és támogatása csökkenjen. Több videó is kikerült, ami mutatta a tomboló tüzeket a csapást követően:

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

