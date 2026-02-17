Kiürítik a hírhedt tábort, ahol dzsihadisták családtagjait őrizték: ezrek sorsa dől el napok alatt

A szíriai hatóságok kedden megkezdték a dzsihadisták családtagjait őrző al-hóli tábor kiürítését - közölte a tábor ideiglenes vezetője a sajtóval.

Fádi el-Kászim elmondta, a tábort egy héten belül teljesen ki fogják üríteni, a lakókat pedig az ország északi részén lévő Aleppó tartományban már korábban felállított létesítményekbe szállítják. Az evakuálást azzal indokolta, hogy a hatóságok vizsgálata szerint az ott uralkodó körülmények nem megfelelőek az ott tartózkodásra.

Céline Schmitt, az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) szíriai irodájának szóvivője hétfőn azt mondta, a szervezet adatai szerint a táborban élők száma az utóbbi hetekben jelentősen csökkent, egyéb humanitárius források pedig úgy tudják, a tábor azon része, ahol a külföldi dzsihadistákat, illetve családtagjaikat őrizték, gyakorlatilag teljesen kiürült.

A Szíria északkeleti részén lévő al-Hól volt a legnagyobb, a dzsihadisták családtagjait őrző tábor, ahol mintegy 24 ezren éltek, köztük 6300 nő és gyerek.

Biztonsági források a múlt héten arról számoltak be, hogy többeket a polgárháború idején a dzsihadisták egyik bázisának számító Idlibbe és más tartományokba vittek.

A tábort évekig őrző Szíriai Demokratikus Erők (SDF) kurd milíciaszövetség január 20-án hagyta el a térséget, ahova másnap - a Damaszkusz és a kurd erők között megszületett tűzszüneti megállapodás értelmében - bevonultak a kormányerők.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images