Különös harckocsi bukkant fel Oroszországban, Moszkva bevetette a stratégiai bombázókat – Ukrajnai háborús híreink kedden

Holdblog Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti bontásban, különböző évek összehasonlításával. Jól látni: ez az év erősebben

Bankmonitor Hogyan kaphatják meg a külföldről hazatelepülők az Otthon Start hitelt? A tegnapi kormányinfón feltették ezt a kérdést. Gulyás Gergely válasza alapján jelenleg megfelelő magyar jogviszonyra mindenképpen szükség van, de a kormány vizsgálja azt, hogyan kaphatnák m

Holdblog Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró

Kasza Elliott-tal Követett részvények - 2026. február Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért

Holdblog A társadalom megérett a plusztudásra Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár

RSM Blog Fejlesztési tartalék képzés szabályai adózási és számviteli szempontból A fejlesztési tartalék képzés régóta létező, és talán az egyik leggyakrabban alkalmazott adóalap korrekciós tétel. Csökkenthető vele az aktuális évi társasági adó kötelezettség, majd

Holdblog Borús napok után csillanhat még a fény az ezüstön Az ipari túlkereslet, a jegybanki függetlenség megkérdőjeleződése és a geopolitikai feszültségek miatti dedollarizáció következtében felerősödő spekulatív ETF-tőkebeáramlás példátlan