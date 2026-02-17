Különös harckocsi bukkant fel Oroszországban, Moszkva bevetette a stratégiai bombázókat – Ukrajnai háborús híreink kedden

Putyin világhírű orosz kritikusa drámai forgatókönyvet vázolt fel: Oroszország felét is bekebelezheti a szövetségese
Interjút adott Garri Kaszparov orosz sakknagymester és ellenzéki aktivista az ukrán RBK-nak. A beszélgetés során több érdekes lehetőséget is felvetett a jövővel kapcsolatban.
Moszkva szerint Ukrajna győzhet, azt is elárulták, hogyan
Furcsa győzelmet jósolt Kijevnek egy befolyásos orosz politikus. Andrej Kartapolov, az orosz Állami Duma védelmi bizottságának elnöke szerint Ukrajna kizárólag akkor kerülhet ki győztesen a konfliktusból, ha betagozódik Oroszországba - tudósított a TASzSz.
Valósággal elárasztaná Ukrajnát fegyverekkel a nyugati hadiipari óriás, egyetlen dolog hiányzik ehhez
A német Rheinmetall hadiipari konszern jelenleg a szerződéses kötelezettségeit meghaladó mennyiségben gyárt lőszert, beleértve az Ukrajnának szánt készleteket is. Armin Papperger vezérigazgató szerint a vállalat készen áll a fegyver- és eszközszállítások jelentős növelésére, amennyiben ehhez biztosítják a szükséges többletforrásokat - közölte az EuroMaidan Press.
Felszálltak Oroszország stratégiai bombázói: térképen az elsöprő támadás Ukrajna ellen
A február 17-i genfi csúcstalálkozó előtt Oroszország és Ukrajna is nagyszabású támadást hajtott végre a másik ellen. Moszkva csapásai térképen is megjelenek.
Felbukkant Putyin jobbkeze: Nyugat döntött, ezzel súlyos csapást mérnének Oroszországra
Nyikolaj Patrusev, az orosz politika egyik legbefolyásosabb alakja szerint a Nyugat az orosz külkereskedelem megbénítását akarja elérni – számolt be a TASzSz.
Bedobta magát a befolyásos politikus: Kijev megkaphatja az amerikaiak csúcsfegyverét
Az orosz Gazeta szerint Richard Blumenthal, az amerikai demokrata szenátor szorgalmazza, hogy az Egyesült Államok adja át Ukrajnának a Tomahawk rakétákat.
Ukrajna lecsapott: lángokban az oroszok egyik legfontosabb létesítménye
Ma hajnalban összesen 151 ukrán drón lelövését jelentették az oroszok, viszont a jelek szerint számos támadást nem tudtak elhárítani – közölte a Kyiv Independent.
Figyelmeztetés érkezett: a NATO arra készül, hogy újabb térségben szorongassa meg katonákkal Moszkvát
Oroszország azzal vádolja a NATO-t, hogy tengeri blokád bevezetését tervezi, amellyel korlátozná Moszkva hozzáférését a nemzetközi vizekhez. Nyikolaj Korcsunov norvégiai orosz nagykövet szerint a lépés sérti a nemzetközi jogot, és válaszlépésekre kényszeríti Oroszországot - közölte a Military Watch Magazine.
Az orosz delegáció megérkezett Genfbe
Orosz médiaértesülések szerint a nyugat-svájci városba megérkezett az orosz delegáció is, miután a repülőgép minden szükséges országtól megszerezte a szükséges engedélyeket az átrepüléshez. Moszkvát ezúttal Vlagyimir Megyinszkij elnöki segédtiszt fogj képviselni vezető tárgyaló szerepben.
(TASzSz)
Ukrajnának adták a vadászgépeket, most Amerikánál kilincsel F-16-osokért Magyarország szomszédja
Robert Fico szlovák miniszterelnök bejelentette, hogy Pozsony tárgylásokat folytat az Egyesült Államokkal F-16-os vadászgépek beszerzéséről – írja a Defense News.
Orosz drónjelentés
Moszkva nyilvánosságra hozta a legfrissebb drónjelentését, amelyben összesen 151 ukrán drón lelövéséről írnak. Ez a szám kiemelkedik a korábbiakhoz képest. Azt egyelőre nem tudni, hogy a nagyszabású támadás során milyen károkat szenvedett az orosz infrastruktúra.
Trump kiadta az utasítást: ezt várja el Ukrajnától
Megkezdődik a genfi tárgyalások újabb fordulója: az ukrán küldöttség már megérkezett Svájcba, Washington pedig egyértelművé tette, hogy elvárja Kijev aktív részvételét a háromoldalú egyeztetéseken - írta a RBK.
Súlyos csapást szenvedett Moszkva szupertitkos bázisa, mélységi csapásokat helyeztek kilátásba – Ukrajnai háborús híreink kedden
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.
Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:
Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
