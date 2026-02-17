Putyin világhírű orosz kritikusa drámai forgatókönyvet vázolt fel: Oroszország felét is bekebelezheti a szövetségese

Kaszparov régóta ismert arról, hogy élesen ellenzi Vlagyimir Putyin orosz elnök tevékenységét. A keménykezű rezsimmel szemben érzett véleményét azért tudja mégis kifejezni, mert nem él az országban. Jól jelzi az álláspontját, hogy még a nemzetközi médiában az orosz államfő egyik legsúlyosabb ellenzékijeként felbukkanó Alekszej Navalnijjal kapcsolatban is erősen kritikus véleményt fogalmaz meg: szerinte a politikus azért maradhatott Oroszországban, mivel elfogadta a 2014-es Krím egyoldalú elcsatolását. A sakknagymester szerint ő ezzel sem tud már azonosulni.

Az orosz ellenzéki aktivista szerint az orosz birodalmi gondolkodás halálra van ítélve, és nem tudja megítélni, hogy létrejöhet-e valaha „normális Oroszország”. Ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy Moszkvának éppen a legnagyobb szövetségesére, Kínára kellene a legjobban odafigyelnie. Kaszparov szerint a keleti nagyhatalomnak komoly területi ambíciói vannak, ami azt is jelentheti, hogy

a Kreml meggyengülése esetén az ország felét is elfoglalhatják.

Ahogy ő fogalmaz: „ a Bajkál-tótól Vlagyivosztokig”. Az is hozzáteszi, hogy elismeri az észak-kaukázusi népek önrendelkezési jogát. Szerinte Ukrajnában addig háború lesz, ameddig Putyin hatalomban van:

Putyin a háború. Putyin Oroszországa egy katonai tábor. Ez nem jelenti azt, hogy Putyin nélkül Oroszország véget vet a háborúnak, de a háború nem érhet véget, amíg Putyin hatalmon van

– jelentette ki.

Véleménye szerint Európa nem áll készen a háborúra, ugyanakkor a hibrid háború már régóta zajlik. Kifejtette, hogy az orosz elnök célja, hogy az orosz-szovjet birodalmi befolyást visszaszerezze, és Kelet-Európát újra Moszkva befolyása alá vegye. Donald Trumpról sem fogalmazott meg túl jó véleményt, szerinte az amerikai elnököt kizárólag a saját családja érdekli. A sakknagymester azzal is erősen kritikus, hogy a NATO ténylegesen fellépne akkor, ha a balti államokat Moszkva megtámadná. Szerinte Európában úgy számolnak, hogy

Ukrajna még legalább egy évig kitart, ez pedig időt ad a hatékony védelmi vonalak kiépítésére.

