Történelmi megállapodás küszöbén? Évtizedes konfliktus végéhez közeledhetnek a felek
MTI
Sikerült előrelépést elérni az iráni atomprogrammal kapcsolatos, a síita állam és az Egyesült Államok között zajló egyeztetések második fordulójában az iráni külügyminisztere szerint, aki mindazonáltal leszögezte: a felekre "még sok munka vár".

Az előrelépés nem jelenti azt, hogy hamarosan megállapodás születik, de elindultunk az úton

- jelentette ki az iráni médiának Abbász Aragcsi a tárgyalások helyszínén, Genfben, és úgy vélte, a keddi egyeztetések konstruktívabbak voltak, mint a megbeszélések első fordulója, amelyet február 6-án rendeztek Ománban.

Mint mondta, új lehetőség nyílt meg arra, hogy diplomáciai úton rendezzék a feszültségeket az Egyesült Államokkal, és reményét fejezte ki, hogy hosszú távú, "Irán jogait teljes mértékben tiszteletben tartó", az összes érdeket kielégítő megoldásra jutnak mind a két ország, mind pedig az egész régió számára.

Elmondta, hogy a felek komolyan megvitatták az eltérő véleményeket, és sikerült olyan vezérelvekben megegyezniük, amelyek mentén megkezdhetik a munkát a majdani végleges megállapodás szövegén. Leszögezte azonban azt is, hogy az Egyesült Államoknak azonnal fel kell hagynia az Irán elleni fenyegetésekkel.

A megbeszélésre Omán genfi diplomáciai kirendeltségén került sor.

Hétfői sajtótájékoztatóján Iszmail Bagai iráni külügyi szóvivő hangsúlyozta, Teherán "gyanakvás és bizalmatlanság közepette" készül a megbeszélésekre, felidézve a tavaly júniusi iráni-izraeli fegyveres konfliktust, amelyben az Egyesült Államok - a zsidó állam oldalán - iráni nukleáris létesítmények ellen mért légicsapásokat.

Aláhúzta azonban, hogy Iránt "szorítja az idő", és hozzátette: Teherán érdeke, hogy mielőbb megszabaduljon az őt sújtó szankcióktól.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

