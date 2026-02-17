  • Megjelenítés
Trump kiadta az utasítást: ezt várja el Ukrajnától
Megkezdődik a genfi tárgyalások újabb fordulója: az ukrán küldöttség már megérkezett Svájcba, Washington pedig egyértelművé tette, hogy elvárja Kijev aktív részvételét a háromoldalú egyeztetéseken - írta a RBK.

Donald Trump amerikai elnök hangsúlyozta, hogy Kijevnek mielőbb be kell kapcsolódnia a párbeszédbe. Washington az ukrán fél jelenlétét a tárgyalási folyamat elengedhetetlen elemének tekinti. Ez a Fehér Ház YouTube-csatornáján közzétett nyilatkozatból derült ki, amelyben a kabinetfőnök válaszolt az újságírók kérdéseire a közelgő genfi találkozóval kapcsolatban.

Az ukrán küldöttség Rusztem Umerovnak, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkárának vezetésével már megérkezett Genfbe. Umerov közlése szerint a tárgyalások napirendjét előzetesen egyeztették, a delegáció pedig felkészülten várja a megbeszélések kezdetét. Az ukrán fél konstruktív párbeszédre törekszik a biztonsági és humanitárius kérdésekben,

a cél pedig az, hogy előrelépést érjenek el a méltányos és tartós béke felé.

A genfi egyeztetés a háromoldalú konzultációk harmadik fordulója. Az amerikai, az ukrán és az orosz fél korábban kétszer Abu-Dzabiban ült tárgyalóasztalhoz. Az ukrán delegációban Umerov mellett Kirilo Budanov, az Elnöki Hivatal vezetője is helyet kapott. Kijev napirendre kívánja tűzni az úgynevezett energetikai tűzszünet kérdését is.

Orosz részről ismét Vlagyimir Megyinszkij, Putyin elnök tanácsadója vezeti a küldöttséget. Kinevezése – ellentmondásos történelmi kijelentései miatt – kérdéseket vet fel. Különösen igaz ez annak fényében, hogy a felek egy esetleges tűzszünet ellenőrzési mechanizmusairól is tárgyalnának.

A genfi forduló előtt a Háborúkutató Intézet (ISW) elemzői felhívták a figyelmet az orosz retorikára. Rámutattak, hogy Moszkva nem csupán a luhanszki, a donyecki, a zaporizzsjai és a herszoni területek feletti ellenőrzésre tart igényt. A szakértők szerint az orosz hivatalos nyilatkozatok ennél

szélesebb körű, a területi kérdéseken túlmutató követelésekre utalnak Ukrajnával szemben.

