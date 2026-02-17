Ukrajna lecsapott: lángokban az oroszok egyik legfontosabb létesítménye

Február 17-re virradóra Ukrajna rakétákkal és drónokkal támadt orosz célpontokra, köztük a krasznodari határterületen található Ilszkij olajfinomítót is csapás érte. A jelentések szerint detonációkat lehetett hallani a térségben, hatalmas tűz ütött ki. A létesítmény kulcsfontosságú az oroszok számára, évente mintegy 6,42 millió nyersanyagot képes feldolgozni.
A földrajzi pozíciója miatt az itt előállított termékeket széles körben használják az orosz hadsereg ellátására.
A lap arról ír, hogy a légvédelmi rendszerek működésbe léptek, mintegy 20 drón lelövéséről írtak a térségben, de ez az információ nem megerősített. A helyi lakosság mintegy 10 robbanást jelentett a területen. Az esetről videó is készült:
Ilsky oil refinery, in the Krasnodar region of Russia is severely burning after drone attack. 6.5 million tons of oil per year. pic.twitter.com/j205hxvC3e https://t.co/j205hxvC3e— Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) February 16, 2026
A beszámolók szerint Oroszország más részeit is támadások érték, de egyelőre kevés a biztos információ.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
