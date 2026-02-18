Amerika nem tétovázik tovább: közepes hatótávolságú rakétarendszerek érkeznek a rivális nagyhatalom közelébe

Washington és Manila közös nyilatkozatában elítélte Kína „illegális, kényszerítő, agresszív és megtévesztő tevékenységeit” a Dél-kínai-tengeren. A dokumentum hangsúlyozta a kollektív védelem fontosságát az úgynevezett első szigetlánc mentén – amelynek Tajvan is része – tapasztalható agresszió elrettentésében. A felek kiálltak a hajózás és a légtérhasználat szabadsága, valamint a tengeri kereskedelmi útvonalak zavartalan működése mellett.

A két ország megerősítette elkötelezettségét az 1951-es kölcsönös védelmi szerződés mellett. A megállapodás értelmében a felek közösen lépnek fel, ha bármelyikük területét, fegyveres erőit, hajóit vagy repülőgépeit támadás éri a csendes-óceáni térségben, beleértve a Dél-kínai-tengert is. A nyilatkozat határozottan elutasította „bármely állam területi integritásának vagy politikai függetlenségének erővel való fenyegetését”.

A felek a katonai együttműködési képesség (interoperabilitás) növelését és a valós harci körülményeket jobban szimuláló közös hadgyakorlatok szervezését is kilátásba helyezték.

Az Egyesült Államok vállalta a Fülöp-szigetek fegyveres erőinek és parti őrségének modernizálását, valamint „élvonalbeli rakéták és pilóta nélküli rendszerek fokozott telepítését” a szigetországba.

Washington emellett további 144 millió dollárt különít el az idei költségvetési évben a Megerősített Védelmi Együttműködési Megállapodás (EDCA) hatálya alá tartozó létesítmények infrastrukturális fejlesztésére. Ez az egyezmény lehetővé teszi az amerikai erők számára a Fülöp-szigeteki bázisok használatát közös kiképzésre, valamint felszerelések tárolására. Emellett lehetőséget biztosít létesítmények – például futópályák és üzemanyagraktárak – építésére, anélkül, hogy állandó amerikai támaszpont jönne létre.

Az Egyesült Államok 2024-ben már telepített a szigetország északi területekre egy Typhon típusú közepes hatótávolságú rakétarendszert. Az újabb tervezett lépések részleteit nem hozták nyilvánosságra, de Jose Manuel Romualdez, a Fülöp-szigetek washingtoni nagykövete elárulta, hogy a tárgyalásokon szó esett „korszerűsített” amerikai indítóállások idei telepítéséről. Ezeket Manila később esetleg meg is vásárolhatja.

Olyan rendszerről van szó, amely valóban nagyon kifinomult, és azzal a reménnyel telepítik ide, hogy idővel mi magunk is be tudjuk szerezni

– fogalmazott a nagykövet, hozzátéve, hogy a fegyverzetek kizárólag az elrettentést szolgálják.

