Amerikai rakéták csapódtak be Oroszországban, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó fele - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán, percről percre

Moszkva nagyon ideges: atomfegyvereket telepítene a NATO az orosz határra!
Észtország kész nukleáris fegyvereket telepíteni a területére, ha a NATO erről döntést hoz – idézi Margus Tsahna észt külügyminisztert a News.ru.
Titkos NATO elitosztag védi Ukrajnát? Megszólaltak az oroszok is - Szerintük teljesen más történik, mint amire mindenki gondol
Ha vannak is külföldi, amerikai és holland pilóták, akik segítenek Ukrajnának az ország ellen indított orosz drónok és rakéták lelövésében, nem valószínű, hogy érdemben befolyásolni tudják a háború menetét – jelentette ki Vlagyimir Popov orosz légierő-tábornok az MK.ru-nak. Az orosz katonai szakértő szerint azonban valószínű, hogy csupán jól kitervelt PR-fogást látunk.
Folytatódnak a béketárgyalások
Ma folytatódnak a béketárgyalások Genfben Oroszország, Ukrajna és az USA közt - moszkvai idő szerint 11 órára, azaz budapesti idő szerint 9 órára van kitűzve a folytatás időpontja.
(TASZSZ nyomán)
Felhúzta magát Moszkva: ez a NATO legszánalmasabb serege, pillanatok alatt eltiporná őket az orosz hadsereg!
Észtország külügyminisztere mélységi (ellen-)csapással fenyegette meg Oroszországot, arra az esetre, ha tényleg megtámadják a NATO-t, orosz vezetők és véleményvezérek erre a balti állam katonai képességein kezdtek el élcelődni a News.ru hasábjain.
Hirtelen előállt Oroszország egy új követeléssel: írásbeli ígéretet kérnek a NATO-tól - Enélkül nehezen lesz béke
Oroszország papíralapú, jogilag kötelező ígéretet kér a NATO-tól arra vonatkozóan, hogy nem terjeszkednek tovább – írta a News.ru.
Amerikai rakétákat lőttek ki Oroszországra: lángolt az ég a 400 ezres város fölött
Amerikai gyártmányú GMLRS-rakétákkal támadta az ukrán hadsereg a határ menti Belgorod város környékét – jelentik orosz és ukrán lapok.
Rejtélyes külföldi vadászpilóták segítik Ukrajnát? Végre megtörte a csendet Kijev - Azt is elmondták, miért vártak eddig
Az Ukrán Légierő határozottan cáfolta azokat a nemzetközi sajtóértesüléseket, amelyek szerint külföldi pilóták teljesítenének harci bevetéseket F-16-os vadászgépekkel Ukrajna légterében. A hivatalos álláspont szerint ezeket a gépeket kizárólag ukrán hajózók vezetik éles bevetéseken - tudósított az UNN.
Bejelentették: hatalmas előrelépés történt – Karnyújtásnyira lehet a béke Ukrajnában
Számottevő előrelépést sikerült elérni a genfi béketárgyalások első napján az orosz-ukrán háború lezárása felé – jelentette be Steve Witkoff, Donald Trump főtárgyalója az RBK cikke szerint.
Előrelépés történt a béketárgyalásokon, rejtélyes külföldi alakulatról pusmognak - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán, percről percre
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.
Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:
Címlapkép forrása: Francisco Richart Barbeira/NurPhoto via Getty Images
