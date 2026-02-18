Amerikai rakétákat lőttek ki Oroszországra: lángolt az ég a 400 ezres város fölött

Amerikai gyártmányú GMLRS-rakétákkal támadta az ukrán hadsereg a határ menti Belgorod város környékét – jelentik orosz és ukrán lapok.

A célpont egy transzformátorállomás volt, a helyi közösségi médiában megjelenő felvételek szerint robbanások történtek a célterület körül.

Egyelőre nem világos, milyen károkat sikerült okozni a csapással.

A támadást egy amerikai M142 HIMARS rakéta-sorozatvetővel indították, orosz és ukrán lapok szerint is a rövidebb, 70 kilométer körüli hatótávolságú GMLRS-rakétákat használta Ukrajna.

Az ukrán UNN beszámol arról is, hogy támadás érte Csebokszárit is, ez egy nagyobb város az ukrán határtól 1000 kilométerre. Az ukrán haderő itt nagy hatótávolságú drónokat használt a célpont eléréshez.

Belgorod egy 350-400 ezres lélekszámú város az ukrán határtól mindössze 35 kilométerre. A települést és az azonos nevű megyét rendszeresen érik ukrán támadások a határ túloldaláról – válaszul Oroszország Ukrajna ellen indított katonai csapásaira.

Címlapkép forrása: Emil Leegunov/Anadolu via Getty Images