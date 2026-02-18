  • Megjelenítés
Azt mondják, már Zelenszkij emberei is átadnák a Donbaszt az oroszoknak - Megtörte a csendet Kijev, elmondták, mi most a valós helyzet
Azt mondják, már Zelenszkij emberei is átadnák a Donbaszt az oroszoknak - Megtörte a csendet Kijev, elmondták, mi most a valós helyzet

Portfolio
Cáfolta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hivatala azokat a lapértesüléseket, melyek arról számoltak be, hogy törés állt be az ukrajnai béketárgyalásokért felelős diplomáciai csapaton belül – írja az UNN.

Dmitro Litvin ukrán elnöki tanácsadó azt mondta: „teljesen egységes” Ukrajna diplomáciai stábja, nincsnek külön nézőpontok, nincs semmi megosztottság.

Azt mondta:

minden szakadásról, törésről szóló híresztelés téves.

Az elnöki tanácsadó az Economist és az Ukrainszka Pravda értesüléseit kommentálta – a két lap arról írt tegnap, hogy a Genfben tárgyaló ukrán delegáció egyes tagjai már hajlanak arra, hogy a letárgyalt amerikai-orosz feltételek szerint kössenek békét (vagyis akár a Donbaszt is átadnák az oroszoknak).

Az elmúlt két nap eseményei alapján világos, hogy a konszenzus a diplomáciai stábon belül továbbra is az, hogy a Donbaszt nem kaphatja meg Oroszország, az ukrán hadsereg harcolni fog érte a továbbiakban is.

