Elképesztő ötlettel álltak elő a finnek: atommal fűtött lakótelepekkel szórnák tele Európát

A kísérleti üzem az LDR-50 reaktor működőképes, valós méretű modelljeként szolgál majd, de nukleáris fűtőelemek helyett elektromos fűtőelemek segítségével állítja elő a hőt a reaktortartályban. A létesítmény elsődleges célja az üzemeltetési jellemzők tesztelése, valamint a későbbi, kereskedelmi célú megvalósításhoz szükséges beszállítói láncok kiépítése.
Ez az első alkalom, hogy egy reaktormodult teljes méretben, nem csupán szimulációs környezetben, hanem fizikailag is tesztelnek a tényleges megépítés előtt. A vállalat a Helen energiaszolgáltatóval kötött szerződés értelmében 2028-ig használhatja a leszerelt szénerőmű épületét. A reaktormodul méreteit jól jelzi, hogy az teljes egészében elfér a turbinacsarnokban.
A projekt egyik különlegessége, hogy a finn tervezésű kis moduláris reaktort nem áramtermelésre kívánják használni, hanem
helyi lakótelepek fűtésére használják majd.
A beruházás 15–20 millió eurós költségvetésből valósul meg, amelyet a Steady Energy a korábban bevont tőkéből finanszíroz. Az LDR-50 maga egy konténerméretű egység, a végleges, kereskedelmi létesítményeket pedig a tervek szerint a föld alatt építenék meg. A Steady Energy álláspontja szerint a reaktorok árszintje lehetővé teszi, hogy az önkormányzati közművállalatok önállóan is finanszírozhassák a beruházást.
Az 50 MW teljesítményű, kifejezetten távfűtési célokra tervezett LDR-50 kis moduláris reaktort 2020 óta fejlesztik. A berendezés mintegy 150 Celsius-fokon és 10 bar alatti nyomáson üzemel. Ezek az értékek a hagyományos reaktorokhoz képest jóval "enyhébb" üzemi körülményeket jelentenek, így a nukleáris biztonsági előírások is egyszerűbb műszaki megoldásokkal teljesíthetők.
A vállalatnak Finnországban már több projektje is folyamatban van, emellett Lengyelországban, Svédországban és Dél-Koreában is terveznek beruházásokat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Megjött a döntés: így változik holnap a dízel ára
Megjöttek a friss adatok.
Oroszország titokban új csapásra készül: lemásolták Ukrajna sztárfegyverét, gyilkos gépek lephetik el a tengert
Intenzíven folynak a fejlesztések.
Íme az ember, aki teljhatalmú vezetőként örökölheti meg a világ legveszélyesebb atomhatalmát – Nehezebb dolga lesz, mint bármelyik elődjének
Kevés olyan ember van, akiről ilyen keveset tudni, mégis ennyire befolyásos.
Olyan alacsonyra esett a német gáztartalék, hogy félelmükben már stratégiai készletek kialakítását tervezik
Már a mostani fűtési szezonban is probléma lehet.
Hihetetlen, mi úszik az Antarktisz jege alatt 500 méter mélyen - a kutatók is alig hitték el, amit láttak
A klímaváltozás is tehet róla.
Drágább lesz eljutni a népszerű nyaralóhelyekre: rengeteg magyar utazót érinthet a bejelentés
Emeli díjait az egyik nagy reptérüzemeltető.
Cannes-i seregszemlén mutatják meg magukat a magyar ingatlanfejlesztők
Magyar projektek a világ első számú ingatlanfejlesztési kiállításán, a MIPIM-en.
Gazdagabb és egyenlőbb
A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,
Az AI-mítosz vége?
Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno
KHR/BAR lista ellenőrzése: mit jelent a státuszod, és mit néz a bank hiteligénylésnél?
Biztosan hallottál már a KHR listáról - sokan még mindig BAR listaként emlegetik, pedig a kettő nem ugyanaz. De vajon pontosan tudod, mi ez, hogyan működik, és miért fontos számodra akkor is, h
A NAV fókuszában a duális képzéshez kapcsolódó szocho kedvezmény
Egyre gyakoribb, hogy a NAV átfogó ellenőrzésekben célzottan vizsgálja a duális képzéshez kapcsolódó szocho-kedvezmény jogszerű igénybevételét. A gyakorlatban nem elég, hogy a képzés meg
Sérülékenyebb bankrendszert szülhet a digitális jegybankpénz?
A digitális jegybankpénz gyorsabb fizetéseket tesz lehetővé, de csökkentheti a kereskedelmi bankok betétállományát.
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti bontásban, különböző évek összehasonlításával. Jól látni: ez az év erősebben
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró
Követett részvények - 2026. február
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.