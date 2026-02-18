  • Megjelenítés
Elképesztő ötlettel álltak elő a finnek: atommal fűtött lakótelepekkel szórnák tele Európát
Globál

Elképesztő ötlettel álltak elő a finnek: atommal fűtött lakótelepekkel szórnák tele Európát

Portfolio
A finn Steady Energy megkezdte az LDR-50 típusú kis moduláris reaktor (SMR) teljes méretű, nem nukleáris kísérleti üzemének építését Helsinkiben. A munkálatok február elején kezdődtek az első betonöntéssel a már bezárt Salmisaari B szénerőmű turbinacsarnokában - számolt be a WNN.

A kísérleti üzem az LDR-50 reaktor működőképes, valós méretű modelljeként szolgál majd, de nukleáris fűtőelemek helyett elektromos fűtőelemek segítségével állítja elő a hőt a reaktortartályban. A létesítmény elsődleges célja az üzemeltetési jellemzők tesztelése, valamint a későbbi, kereskedelmi célú megvalósításhoz szükséges beszállítói láncok kiépítése.

Ez az első alkalom, hogy egy reaktormodult teljes méretben, nem csupán szimulációs környezetben, hanem fizikailag is tesztelnek a tényleges megépítés előtt. A vállalat a Helen energiaszolgáltatóval kötött szerződés értelmében 2028-ig használhatja a leszerelt szénerőmű épületét. A reaktormodul méreteit jól jelzi, hogy az teljes egészében elfér a turbinacsarnokban.

A projekt egyik különlegessége, hogy a finn tervezésű kis moduláris reaktort nem áramtermelésre kívánják használni, hanem

helyi lakótelepek fűtésére használják majd.

Még több Globál

Amerikai rakéták csapódtak be Oroszországban, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán, percről percre

Rendkívüli bejelentést tett Zelenszkij: nyíltan segíti Putyin háborúját Ukrajna szomszédja - Kijev megbünteti az ország első emberét

Oroszország titokban új csapásra készül: lemásolták Ukrajna sztárfegyverét, gyilkos gépek lephetik el a tengert

A beruházás 15–20 millió eurós költségvetésből valósul meg, amelyet a Steady Energy a korábban bevont tőkéből finanszíroz. Az LDR-50 maga egy konténerméretű egység, a végleges, kereskedelmi létesítményeket pedig a tervek szerint a föld alatt építenék meg. A Steady Energy álláspontja szerint a reaktorok árszintje lehetővé teszi, hogy az önkormányzati közművállalatok önállóan is finanszírozhassák a beruházást.

Az 50 MW teljesítményű, kifejezetten távfűtési célokra tervezett LDR-50 kis moduláris reaktort 2020 óta fejlesztik. A berendezés mintegy 150 Celsius-fokon és 10 bar alatti nyomáson üzemel. Ezek az értékek a hagyományos reaktorokhoz képest jóval "enyhébb" üzemi körülményeket jelentenek, így a nukleáris biztonsági előírások is egyszerűbb műszaki megoldásokkal teljesíthetők.

A vállalatnak Finnországban már több projektje is folyamatban van, emellett Lengyelországban, Svédországban és Dél-Koreában is terveznek beruházásokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Gazdagabb és egyenlőbb

A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Régóta erről suttogott mindenki: nehéz mással magyarázni a forint száguldását
Amerikai rakéták csapódtak be Oroszországban, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán, percről percre
Beütött az, amitől mindenki félt: részlegesen lezárták a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalát, ahol a globális olajszállítás harmada halad át
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility