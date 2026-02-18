Elképesztő ötlettel álltak elő a finnek: atommal fűtött lakótelepekkel szórnák tele Európát

A kísérleti üzem az LDR-50 reaktor működőképes, valós méretű modelljeként szolgál majd, de nukleáris fűtőelemek helyett elektromos fűtőelemek segítségével állítja elő a hőt a reaktortartályban. A létesítmény elsődleges célja az üzemeltetési jellemzők tesztelése, valamint a későbbi, kereskedelmi célú megvalósításhoz szükséges beszállítói láncok kiépítése.

Ez az első alkalom, hogy egy reaktormodult teljes méretben, nem csupán szimulációs környezetben, hanem fizikailag is tesztelnek a tényleges megépítés előtt. A vállalat a Helen energiaszolgáltatóval kötött szerződés értelmében 2028-ig használhatja a leszerelt szénerőmű épületét. A reaktormodul méreteit jól jelzi, hogy az teljes egészében elfér a turbinacsarnokban.

A projekt egyik különlegessége, hogy a finn tervezésű kis moduláris reaktort nem áramtermelésre kívánják használni, hanem

helyi lakótelepek fűtésére használják majd.

A beruházás 15–20 millió eurós költségvetésből valósul meg, amelyet a Steady Energy a korábban bevont tőkéből finanszíroz. Az LDR-50 maga egy konténerméretű egység, a végleges, kereskedelmi létesítményeket pedig a tervek szerint a föld alatt építenék meg. A Steady Energy álláspontja szerint a reaktorok árszintje lehetővé teszi, hogy az önkormányzati közművállalatok önállóan is finanszírozhassák a beruházást.

Az 50 MW teljesítményű, kifejezetten távfűtési célokra tervezett LDR-50 kis moduláris reaktort 2020 óta fejlesztik. A berendezés mintegy 150 Celsius-fokon és 10 bar alatti nyomáson üzemel. Ezek az értékek a hagyományos reaktorokhoz képest jóval "enyhébb" üzemi körülményeket jelentenek, így a nukleáris biztonsági előírások is egyszerűbb műszaki megoldásokkal teljesíthetők.

A vállalatnak Finnországban már több projektje is folyamatban van, emellett Lengyelországban, Svédországban és Dél-Koreában is terveznek beruházásokat.

