Bejelentették: hatalmas előrelépés történt – Karnyújtásnyira lehet a béke Ukrajnában
Számottevő előrelépést sikerült elérni a genfi béketárgyalások első napján az orosz-ukrán háború lezárása felé – jelentette be Steve Witkoff, Donald Trump főtárgyalója az RBK cikke szerint.
Előrelépés történt a béketárgyalásokon, rejtélyes külföldi alakulatról pusmognak - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán, percről percre
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.
Megváltozik Amerika ikonikus elnöki repülőgépe: ilyen lesz az új festés
A mostani kék-fehér helyett.
Kéthetes mélyponton járt az olajár
Esett a brent és a WTI.
Egymás után történnek a balesetek a vezető nélküli autókkal: aggasztó hírek érkeztek a Tesla robotaxijairól
A versenytárs Waymo is több száz incidenst jelentett.
Biztonsági kockázat miatt száműzték a kínai autókat: meglepő döntést hozott Lengyelország hadserege
Nem hajthatnak be kínai járművek katonai létesítmények területére.
Halálos baleset történt a szegedi BYD-gyár építkezésén
Daruzás és rakodás közben.
Olajszállítási para: reagáltak a horvátok Magyarország és Szlovákia kérésére
Nem éppen barátságos.
Érdekes javaslattal állt elő a Fidesz a parlamentben
Az EU-nak üzennének a kormánypártok.
Az AI-mítosz vége?
Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno
KHR/BAR lista ellenőrzése: mit jelent a státuszod, és mit néz a bank hiteligénylésnél?
Biztosan hallottál már a KHR listáról - sokan még mindig BAR listaként emlegetik, pedig a kettő nem ugyanaz. De vajon pontosan tudod, mi ez, hogyan működik, és miért fontos számodra akkor is, h
Sérülékenyebb bankrendszert szülhet a digitális jegybankpénz?
A digitális jegybankpénz gyorsabb fizetéseket tesz lehetővé, de csökkentheti a kereskedelmi bankok betétállományát.
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti bontásban, különböző évek összehasonlításával. Jól látni: ez az év erősebben
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró
Fejlesztési tartalék képzés szabályai adózási és számviteli szempontból
A fejlesztési tartalék képzés régóta létező, és talán az egyik leggyakrabban alkalmazott adóalap korrekciós tétel. Csökkenthető vele az aktuális évi társasági adó kötelezettség, majd
Követett részvények - 2026. február
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A társadalom megérett a plusztudásra
Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?