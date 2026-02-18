  • Megjelenítés
Előrelépés történt a béketárgyalásokon, rejtélyes külföldi alakulatról pusmognak - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán, percről percre
Előrelépés történt a béketárgyalásokon, rejtélyes külföldi alakulatról pusmognak - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán, percről percre

Oroszország és Ukrajna küldöttei Genfben tárgyalnak a háború lezárásáról, az amerikai közvetítők szerint számottevő előretörés történt. Amerikai lapok szerint külföldi F-16-os pilóták is segítik Kijev védelmét - Ukrajna ezt hosszas várakozás után cáfolta. A fronton a harcok intenzitása enyhén csökkent: az orosz erők továbbra is nagy erőkkel ostromolják Pokrovszk és Huljajpole városokat. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.
Bejelentették: hatalmas előrelépés történt – Karnyújtásnyira lehet a béke Ukrajnában

Számottevő előrelépést sikerült elérni a genfi béketárgyalások első napján az orosz-ukrán háború lezárása felé – jelentette be Steve Witkoff, Donald Trump főtárgyalója az RBK cikke szerint.

Előrelépés történt a béketárgyalásokon, rejtélyes külföldi alakulatról pusmognak - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán, percről percre

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

Különös harckocsi bukkant fel Oroszországban, Moszkva bevetette a stratégiai bombázókat – Ukrajnai háborús híreink kedden

