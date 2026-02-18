Gigantikus razzia Magyarország szomszédjában: 60 ezer illegális drog- és gyógyszerkészítményt foglaltak le

Felszámoltak Szlovéniában egy nemzetközi szervezett bűnözői hálózatot, amelynek tagjai kábítószerekkel, sportban tiltott szerekkel és az Európai Unióban (EU) nem engedélyezett gyógyszerekkel kereskedtek - közölte szerdán a maribori rendőrkapitányság.

A kedden végrehajtott akcióban

mintegy száz bűnügyi nyomozó és rendőr vett részt

az Europol és több szlovén rendőri egység együttműködésével. A csoport tizenegy tagját őrizetbe vették, közülük négyen még mindig rács mögött vannak.

A gyanúsítottakat 57 rendbeli bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják, köztük

kábítószerek és azok gyártásához szükséges anyagok jogellenes előállításával és kereskedelmével,

sportban tiltott szerek, egészségre ártalmas készítmények és nem engedélyezett gyógyszerek gyártásával és forgalmazásával,

valamint pénzmosással.

A házkutatásokat a maribori, ljubljanai, celjei, muraszombati és kranji rendőrkapitányságok illetékességi területén tartották a szlovén különleges állami ügyészség irányításával, a maribori kerületi bíróság engedélye alapján.

A rendőrség eddig mintegy 60 ezer tablettát, ampullát és fiolát, valamint többféle illegális kábítószert, sportban tiltott szert és az EU-ban nem engedélyezett gyógyszert foglalt le. Az ügyben a nyomozás folyamatban van.

