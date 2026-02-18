  • Megjelenítés
Gigantikus razzia Magyarország szomszédjában: 60 ezer illegális drog- és gyógyszerkészítményt foglaltak le
MTI
|
Portfolio
Felszámoltak Szlovéniában egy nemzetközi szervezett bűnözői hálózatot, amelynek tagjai kábítószerekkel, sportban tiltott szerekkel és az Európai Unióban (EU) nem engedélyezett gyógyszerekkel kereskedtek - közölte szerdán a maribori rendőrkapitányság.

A kedden végrehajtott akcióban

mintegy száz bűnügyi nyomozó és rendőr vett részt

az Europol és több szlovén rendőri egység együttműködésével. A csoport tizenegy tagját őrizetbe vették, közülük négyen még mindig rács mögött vannak.

A gyanúsítottakat 57 rendbeli bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják, köztük

  • kábítószerek és azok gyártásához szükséges anyagok jogellenes előállításával és kereskedelmével,
  • sportban tiltott szerek, egészségre ártalmas készítmények és nem engedélyezett gyógyszerek gyártásával és forgalmazásával,
  • valamint pénzmosással.

A házkutatásokat a maribori, ljubljanai, celjei, muraszombati és kranji rendőrkapitányságok illetékességi területén tartották a szlovén különleges állami ügyészség irányításával, a maribori kerületi bíróság engedélye alapján.

A rendőrség eddig mintegy 60 ezer tablettát, ampullát és fiolát, valamint többféle illegális kábítószert, sportban tiltott szert és az EU-ban nem engedélyezett gyógyszert foglalt le. Az ügyben a nyomozás folyamatban van.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

