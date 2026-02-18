Hirtelen elkezdték elhagyni a bevándorlók Németországot – Két éve még elképzelhetetlen lett volna, ami most történik

Meghosszabbított határellenőrzés
Németország szárazföldi határainál mostanra a kivétel vált szabállyá: hétfőn derült ki, hogy
a belügyminisztérium március 15-étől fél évre újra meghosszabbítja a határellenőrzéseket.
Mivel Németországot minden oldalról a schengeni övezethez tartozó államok veszik körül, így az EU-s jog értelmében csak átmenetileg lehetne visszaállítani az ellenőrzéseket, de azok már 2024 szeptembere óta folyamatosak. Mire a következő határidő is lejár, már éppen két éve fog tartani az „ideiglenes” kontroll.
A határellenőrzések a német migrációs politika átszervezésének egyik elemét jelentik
– mondta Alexander Dobrindt belügyminiszter a hosszabbítással kapcsolatban.
Az ellenőrzések még az előző, Olaf Scholz vezette kormány alatt kerültek bevezetésre, a tavaly februári választások után hatalomra kerülő konzervatív CDU/CSU, élén Friedrich Merzcel pedig nemcsak megtartotta ezt az intézkedést, hanem szigorította is, amennyiben az illegális határátlépők már vissza is fordíthatók a határoknál.
Merz kampányának egyik fő eleme az ellenőrizetlen bevándorlással szembeni fellépés volt, és mivel a CDU/CSU a közvélemény-kutatásokban nagyjából fej fej mellett áll a bevándorlásellenes platformon megerősödő Alternatíva Németország (AfD) párttal, a kormány számára továbbra is fontos, hogy cselekvőképes szereplőként tűnjön fel az illegális migrációval szembeni fellépés területén.
A határellenőrzések visszaállítását sokan bírálják, nemcsak Németországban, hanem a szomszédos országokból is, például Lengyelországból. A német-lengyel határ közelében élő lengyelek közül ugyanis sokan ingáznak napi szinten Németországba – őket kiváltképpen kellemetlenül érintette a szabályozás.
Jelentősen többen igényeltek tavaly hazatérési támogatást
Az adatok szerint 2024 szeptembere és 2025 decembere között 67 918 illegális határátlépést regisztráltak, 46 426 embert pedig rögtön ki is utasítottak az országból. A menedékkérelmek száma ennek megfelelően folyamatosan csökken: idén januárban 7649 menedékkérelmet regisztráltak, ami csak a fele a tavaly januárban beadottnak.
Miközben a Németországba érkező bevándorlók száma csökken,
egyre többen veszik igénybe a migrációs és menekültügyi hivatal, a BAMF támogatását, amely a Németországban tartózkodó menekültek hazatérését segíti elő.
Az úgynevezett REAG/GARP-program keretében felnőttenként 1000, gyermekenként 500 eurót adnak azoknak a menekülteknek, akik haza kívánnak térni, emellett a hazautazási költségeiket is fizetik.
Miközben 2024-ben 10 358 fő tartott igényt a hazatérési támogatásra, 2025-ben ez a szám jelentősen, 16 576 főre emelkedett. A növekedés elsősorban annak köszönhető, hogy 2023 decemberében megbukott Bassár el-Aszad szír diktátor rendszere, ezért 2024 januárjától Németország kiterjesztette a programot a szír állampolgárokra is. Tavaly összesen 5976 szír állampolgár igényelte a támogatást, vagyis szinte pontosan annyi, amennyivel 2024-hez képest nőtt az igénylők száma.
Egész Európában visszaesett a bevándorlók száma
Az európai uniós határvédelemért felelő Frontex adatai szerint
az egész EU területén jelentősen visszaesett az illegális határátlépők száma.
2025-ben 26 százalékkal kevesebb illegális határátlépést regisztráltak, mint 2024-ben, 2023-hoz képest pedig megfeleződött ez a szám. A tavalyi 178 ezer illegális határátlépés a legkevesebb 2021 óta.
Két menekültútvonalon különösen visszaesett az érkezők száma. A nyugat-afrikai útvonal az afrikai partokhoz közel fekvő, Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetekre vezet, ahonnan a kontinentális Spanyolországba szállítják tovább a menedékkérőket. Itt tavaly 60 százalékkal esett vissza az érkezők száma a megelőző évhez képest.
A Törökországból Görögországba és Ciprusra vándorlók száma egyharmadával csökkent 2024 és 2025 között. Eközben azonban a görögországi Kréta szigetére érkezők száma megháromszorozódott. Ennek oka, hogy Krétára elsősorban Líbiából érkeznek a bevándorlók, a folyamatos polgárháborúban élő, gyakorlatilag kettéosztott észak-afrikai ország pedig jelenleg az Európába menekülők első számú „kibocsátó” állama. Hogy ez ne így legyen, ahhoz a líbiai állapotoknak kellene rendeződnie, ám erre belátható időn belül nem látszik esély.
Címlapkép forrása: Marijan Murat/picture alliance via Getty Images
