Hirtelen elkezdték elhagyni a bevándorlók Németországot – Két éve még elképzelhetetlen lett volna, ami most történik

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Németország újabb fél évvel meghosszabbítja a szárazföldi határoknál történő ellenőrzéseket az illegális migráció letörése érdekében, ami a Friedrich Merz vezette kormány egyik fő célkitűzése. Eközben 2025-ben jelentősen megnőtt azoknak a menekülteknek a száma, akik a német állam pénzügyi támogatásával térnek vissza hazájukba. A migrációs nyomás nemcsak Németországban, az egész Európai Unió területén gyengül: tavaly 26 százalékkal kevesebb illegális határátlépés történt, mint egy évvel korábban.

Meghosszabbított határellenőrzés

Németország szárazföldi határainál mostanra a kivétel vált szabállyá: hétfőn derült ki, hogy

a belügyminisztérium március 15-étől fél évre újra meghosszabbítja a határellenőrzéseket.

Mivel Németországot minden oldalról a schengeni övezethez tartozó államok veszik körül, így az EU-s jog értelmében csak átmenetileg lehetne visszaállítani az ellenőrzéseket, de azok már 2024 szeptembere óta folyamatosak. Mire a következő határidő is lejár, már éppen két éve fog tartani az „ideiglenes” kontroll.

A határellenőrzések a német migrációs politika átszervezésének egyik elemét jelentik

– mondta Alexander Dobrindt belügyminiszter a hosszabbítással kapcsolatban.

Az ellenőrzések még az előző, Olaf Scholz vezette kormány alatt kerültek bevezetésre, a tavaly februári választások után hatalomra kerülő konzervatív CDU/CSU, élén Friedrich Merzcel pedig nemcsak megtartotta ezt az intézkedést, hanem szigorította is, amennyiben az illegális határátlépők már vissza is fordíthatók a határoknál.

Merz kampányának egyik fő eleme az ellenőrizetlen bevándorlással szembeni fellépés volt, és mivel a CDU/CSU a közvélemény-kutatásokban nagyjából fej fej mellett áll a bevándorlásellenes platformon megerősödő Alternatíva Németország (AfD) párttal, a kormány számára továbbra is fontos, hogy cselekvőképes szereplőként tűnjön fel az illegális migrációval szembeni fellépés területén.

A határellenőrzések visszaállítását sokan bírálják, nemcsak Németországban, hanem a szomszédos országokból is, például Lengyelországból. A német-lengyel határ közelében élő lengyelek közül ugyanis sokan ingáznak napi szinten Németországba – őket kiváltképpen kellemetlenül érintette a szabályozás.

Jelentősen többen igényeltek tavaly hazatérési támogatást

Az adatok szerint 2024 szeptembere és 2025 decembere között 67 918 illegális határátlépést regisztráltak, 46 426 embert pedig rögtön ki is utasítottak az országból. A menedékkérelmek száma ennek megfelelően folyamatosan csökken: idén januárban 7649 menedékkérelmet regisztráltak, ami csak a fele a tavaly januárban beadottnak.

Miközben a Németországba érkező bevándorlók száma csökken,

egyre többen veszik igénybe a migrációs és menekültügyi hivatal, a BAMF támogatását, amely a Németországban tartózkodó menekültek hazatérését segíti elő.

Az úgynevezett REAG/GARP-program keretében felnőttenként 1000, gyermekenként 500 eurót adnak azoknak a menekülteknek, akik haza kívánnak térni, emellett a hazautazási költségeiket is fizetik.

A német migrációs és menekültügyi hivatal (BAMF) épülete Berlinben. Forrás: Wikimedia Commons

Miközben 2024-ben 10 358 fő tartott igényt a hazatérési támogatásra, 2025-ben ez a szám jelentősen, 16 576 főre emelkedett. A növekedés elsősorban annak köszönhető, hogy 2023 decemberében megbukott Bassár el-Aszad szír diktátor rendszere, ezért 2024 januárjától Németország kiterjesztette a programot a szír állampolgárokra is. Tavaly összesen 5976 szír állampolgár igényelte a támogatást, vagyis szinte pontosan annyi, amennyivel 2024-hez képest nőtt az igénylők száma.

Egész Európában visszaesett a bevándorlók száma

Az európai uniós határvédelemért felelő Frontex adatai szerint

az egész EU területén jelentősen visszaesett az illegális határátlépők száma.

2025-ben 26 százalékkal kevesebb illegális határátlépést regisztráltak, mint 2024-ben, 2023-hoz képest pedig megfeleződött ez a szám. A tavalyi 178 ezer illegális határátlépés a legkevesebb 2021 óta.

Két menekültútvonalon különösen visszaesett az érkezők száma. A nyugat-afrikai útvonal az afrikai partokhoz közel fekvő, Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetekre vezet, ahonnan a kontinentális Spanyolországba szállítják tovább a menedékkérőket. Itt tavaly 60 százalékkal esett vissza az érkezők száma a megelőző évhez képest.

A Törökországból Görögországba és Ciprusra vándorlók száma egyharmadával csökkent 2024 és 2025 között. Eközben azonban a görögországi Kréta szigetére érkezők száma megháromszorozódott. Ennek oka, hogy Krétára elsősorban Líbiából érkeznek a bevándorlók, a folyamatos polgárháborúban élő, gyakorlatilag kettéosztott észak-afrikai ország pedig jelenleg az Európába menekülők első számú „kibocsátó” állama. Hogy ez ne így legyen, ahhoz a líbiai állapotoknak kellene rendeződnie, ám erre belátható időn belül nem látszik esély.

Címlapkép forrása: Marijan Murat/picture alliance via Getty Images