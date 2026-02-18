Az információ Oroszország belgiumi követségétől származik, akik nyilatkozatot adtak ki az ukrajnai konfliktus rendezésével kapcsolatosan.

A követség hivatalos közlése szerint a NATO többször is megígérte korábban szóban, hogy nem terjeszkedik tovább, ezeket az ígéreteket rendre megszegték.

Oroszország ezért írásbeli garanciákat kér a katonai szövetségtől arra vonatkozóan, hogy több országot nem vesznek be soraikba.

Ha ez nem történik meg, az orosz misszió szerint más kérdésekről sem lehet stabil megállapodást kötni.

A NATO "túlterjeszkedése" és Ukrajna esetleges tagfelvétele volt az Ukrajna elleni orosz invázió egyik fő oka.

Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images