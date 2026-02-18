  • Megjelenítés
Hirtelen előállt Oroszország egy új követeléssel: írásbeli ígéretet kérnek a NATO-tól - Enélkül nehezen lesz béke
Hirtelen előállt Oroszország egy új követeléssel: írásbeli ígéretet kérnek a NATO-tól - Enélkül nehezen lesz béke

Portfolio
Oroszország papíralapú, jogilag kötelező ígéretet kér a NATO-tól arra vonatkozóan, hogy nem terjeszkednek tovább – írta a News.ru.

Az információ Oroszország belgiumi követségétől származik, akik nyilatkozatot adtak ki az ukrajnai konfliktus rendezésével kapcsolatosan.

A követség hivatalos közlése szerint a NATO többször is megígérte korábban szóban, hogy nem terjeszkedik tovább, ezeket az ígéreteket rendre megszegték.

Oroszország ezért írásbeli garanciákat kér a katonai szövetségtől arra vonatkozóan, hogy több országot nem vesznek be soraikba.

Ha ez nem történik meg, az orosz misszió szerint más kérdésekről sem lehet stabil megállapodást kötni.

A NATO "túlterjeszkedése" és Ukrajna esetleges tagfelvétele volt az Ukrajna elleni orosz invázió egyik fő oka.

Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images

