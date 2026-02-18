Hirtelen előállt Oroszország egy új követeléssel: írásbeli ígéretet kérnek a NATO-tól - Enélkül nehezen lesz béke

Az információ Oroszország belgiumi követségétől származik, akik nyilatkozatot adtak ki az ukrajnai konfliktus rendezésével kapcsolatosan.
A követség hivatalos közlése szerint a NATO többször is megígérte korábban szóban, hogy nem terjeszkedik tovább, ezeket az ígéreteket rendre megszegték.
Oroszország ezért írásbeli garanciákat kér a katonai szövetségtől arra vonatkozóan, hogy több országot nem vesznek be soraikba.
Ha ez nem történik meg, az orosz misszió szerint más kérdésekről sem lehet stabil megállapodást kötni.
A NATO "túlterjeszkedése" és Ukrajna esetleges tagfelvétele volt az Ukrajna elleni orosz invázió egyik fő oka.
Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images
Hirtelen elkezdték elhagyni a bevándorlók Németországot – Két éve még elképzelhetetlen lett volna, ami most történik
Egész Európán csökken a migrációs nyomás.
Amerikai rakétákat lőttek ki Oroszországra: lángolt az ég a 400 ezres város fölött
Miközben Genfben tárgyalnak a háború lezárásáról, a rakétatüzérség aktív volt.
Rejtélyes külföldi vadászpilóták segítik Ukrajnát? Végre megtörte a csendet Kijev - Azt is elmondták, miért vártak eddig
Hosszú várakozás után megjött Kijev reakciója.
Váratlan fordulat a sorsdöntő tárgyalásokon: meglepő ajánlatot kapott Amerika - Reagált Trump embere
Teherán áttörésről beszél - Amerika szerint szó sincs ilyesmiről.
Bejelentették: hatalmas előrelépés történt – Karnyújtásnyira lehet a béke Ukrajnában
Még van pár tisztázatlan kérdés, de közel lehet a béke.
Régóta erről suttogott mindenki: nehéz mással magyarázni a forint száguldását
Erősödik a Tisza-bet?
Megváltozik Amerika ikonikus elnöki repülőgépe: ilyen lesz az új festés
A mostani kék-fehér helyett.
Kéthetes mélyponton járt az olajár
Esett a brent és a WTI.
Az AI-mítosz vége?
Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno
Fejlesztési tartalék képzés szabályai adózási és számviteli szempontból
A fejlesztési tartalék képzés régóta létező, és talán az egyik leggyakrabban alkalmazott adóalap korrekciós tétel. Csökkenthető vele az aktuális évi társasági adó kötelezettség, majd
KHR/BAR lista ellenőrzése: mit jelent a státuszod, és mit néz a bank hiteligénylésnél?
Biztosan hallottál már a KHR listáról - sokan még mindig BAR listaként emlegetik, pedig a kettő nem ugyanaz. De vajon pontosan tudod, mi ez, hogyan működik, és miért fontos számodra akkor is, h
Sérülékenyebb bankrendszert szülhet a digitális jegybankpénz?
A digitális jegybankpénz gyorsabb fizetéseket tesz lehetővé, de csökkentheti a kereskedelmi bankok betétállományát.
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti bontásban, különböző évek összehasonlításával. Jól látni: ez az év erősebben
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró
Követett részvények - 2026. február
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A társadalom megérett a plusztudásra
Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.