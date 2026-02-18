Íme az ember, aki teljhatalmú vezetőként örökölheti meg a világ legveszélyesebb atomhatalmát – Nehezebb dolga lesz, mint bármelyik elődjének

Megvan a "tisztelt elvtárs" utódja?
BREAKING: Kim Jong Un is set to formally name his daughter, Kim Ju Ae, as North Korea’s next leader. pic.twitter.com/OKv6WSMU4b https://t.co/OKv6WSMU4b— Leading Report (@LeadingReport) February 12, 2026
A dél-koreai Nemzeti Hírszerző Szolgálat (NIS) nemrég tájékoztatta Dél-Korea törvényhozását arról, hogy Kim Dzsongun észak-koreai vezető kiválasztotta utódját:
ha szükségessé válik, a hatalmat Kim Dzsuének, lányának fogja átadni.
Kim Dzsongun erről természetesen semmilyen nyilvános bejelentést nem tett és az NIS sem bármilyen konkrét „belső dokumentumra” alapozva jutott el erre a konklúzióra.
A dél-koreai hírszerzők szerint az jelzi az utód kiválasztását, hogy
Kim Dzsue egyre több nyilvános rendezvényen vesz részt Kim Dzsongun oldalán, illetve az Észak-Koreával kapcsolatos döntéshozatalba is egyre inkább beavatja lányát a phenjani vezető.
Emellett úgy látják, fontos szimbolikája van annak, hogy Kim Dzsongun lánya a nyilvános rendezvényeken, képeken kvázi „egyenrangú félként” tűnik fel apja oldalán.
A NIS úgy látja, Kim Dzsue most Kim Dzsongun bizalmasaként hosszas felkészítésen vesz majd részt, mely során édesapja szépen fokozatosan bemutatja neki az államigazgatás működését, az ország sajátos irányítási mechanizmusait. Kim Dzsue egyfajta „helyettes vezetőként” működik majd az ország élén, amíg akut kérdéssé nem válik majd a hatalom átadása.
Kim Dzsongun egyébként még fiatal: 42 éves, viszont rengeteg pletykát hallani arról, hogy nem teljesen egészséges, túlsúlya miatt állítólag komplikációkkal küzd, emellett láncdohányos is. Alapvetően ezek nem feltétlen életveszélyes problémák ilyen életkorban, viszont az észak-koreai élelmiszer-ellátási és egészségügyi rendszer sem feltétlen nevezhető kiemelkedő minőségűnek. Ezek pedig akárhogy is nézzük, kockázati faktorok.
Mindemellett ismét fontos hangsúlyozni: nem arról van szó, hogy Kim Dzsongun a hatalom közeli átadására készül, csupán (vélhetően) elkezdi még időben kinevelni utódját.
Végül pedig fontos megjegyezni: ugyanez a NIS hírszerzési szolgálat néhány éve még arról írt, hogy Kim Dzsongun húgának, Kim Jodzsongnak akarja átadni Észak-Korea vezetését, ez jól láthatóan nem történt meg – Kim Jodzsong pedig azóta ritkábban mutatkozik a nyilvánosság előtt, ugyanakkor továbbra is fontos szerepet tölt be az államigazgatásban. Nem tudni, hogy itt a NIS tévedett-e, vagy végül Kim Dzsongun volt-e, aki meggondolta magát.
Kicsoda Kim Dzsue?
️In a grand ceremonial event, Kim Jong Un inaugurated a new residential district in Pyongyang dedicated to the families of martyrs. The North Korean leader was accompanied by his daughter, Kim Ju Ae, on an inspection tour of the apartments, praising the soldiers’ sacrifices… pic.twitter.com/GDvFX7tNJl https://t.co/GDvFX7tNJl— RussiaNews (@mog_russEN) February 16, 2026
Észak-Korea katonai-stratégiai szempontok miatt egy kifejezetten zárt, rejtélyes, titkolózó közösség – az állam vezetőiről, a Kim-család pontos összetételéről gyakorlatilag semmit nem lehet biztosan tudni.
Az sem ismert pontosan, Kim Dzsongunnak pontosan mennyi gyereke van, a NIS szerint feltételezhető, hogy az észak-koreai vezetőnek van egy idősebb fia is, viszont neki neve, életkora nem ismert.
Kim Dzsue először 2022-ben mutatkozott nyilvánosan: lehet, hogy egészen
eddig talán létezéséről sem hallottunk volna, ha Dennis Rodman amerikai kosárlabdázó 2013-ban nem utazik Észak-Koreába.
Hazatérésekor említette, hogy találkozott „Dzsue babával”, akit Kim Dzsongun a kezében tartott.
Érdemes megjegyezni: az sem teljesen biztos, hogy Kim Dzsuét valóban így hívják – a hivatalos észak-koreai állami sajtó csak a „tisztelt elvtárs” (Kim Dzsongun) „szeretett lányaként” hivatkozik rá, a nevét nem írták még le.
Kim Dzsue pontos életkora, születésnapja sem ismert: feltételezések szerint most valahol 12-14 éves kor között járhat.
Nem tudni azt sem, hogy Kim Dzsongun pontosan miért lányára akarja bízni Észak-Korea vezetését, a kommunizmus-alapú gondolkodás ellenére az ország alapvetően teljes mértékben férfidominált közösség – elképzelhető, hogy ez is lesz a fiatal Kim legnagyobb kihívása, ha egyszer tényleg hatalomra kerül, ahogy a legnagyobb lehetősége is.
Kihívások és lehetőségek
North Korea has released footage showing the recent https://t.co/WskBA6epoB— GMI (@Global_Mil_Info) May 31, 2024
Észak-Korea egy magas szinten militarizált, patriarchális, erőszak- és rendközpontú társadalom. A Kim-dinasztia vezetői közül eddig mindenki férfi volt, az összes fontos katonai, gazdasági és politikai vezetői székben férfi ül – kivéve egyedül Kim Jodzsongot, Kim Dzsongun húgát, aki a Koreai Munkáspárt pártvezetésének egyik legfontosabb tagja lett az elmúlt években.
Egy női vezető kinevezése az ország élére biztosan új kihívásokat, ahogy új lehetőségeket is teremtene Észak-Korea számára.
Elképzelhető, hogy Kim Dzsuének (ha tényleg ő lesz az utód), meg kellene küzdenie olyan észak-koreai katonai és politikai vezetőkkel, akik puszta elfogultságból kiindulva úgy látják, a legfiatalabb Kim nem elég „erőskezű” vezető ahhoz, hogy keményen fellépjen Észak-Korea ellenségeivel szemben. Lehet, hogy lesznek, akik megpróbálják úgy manipulálni, „terelgetni” az új államberendezkedést, hogy az új vezető háttérbe szoruljon, de facto más érdekkörök irányítsák az országot. Az is lehet, hogy a Kim-dinasztia lojalistái ebben remek lehetőséget látnának, hogy hűségüket következő szintre emelve eszkalálják a fellépést az ilyen „kétkedőkkel,” „szabotőrökkel” szemben. Egy ilyen ellentét akár destabilizáló hatással is lehet az ország működésére nézve.
Nem kizárt, hogy Kim Dzsuének kemény leszámolásokkal, tisztogatásokkal kellene bizonyítania „rátermettségét” – ezzel jelezvén, hogy az új vezető személye semmiben nem jár „enyhébb” vezetői stílussal, sem az ország „meggyengülésével.”
Ugyanez egyébként megfigyelhető volt Kim Dzsongun hatalomra kerülésekor is, aki szintén széleskörű tisztogatásokkal kezdte meg uralmát.
Kim Dzsue viszont egyszerre lehetőség is Észak-Koreának: az új vezető személye megteremtheti szélesebb körű társadalmi és gazdasági, de elsősorban külpolitikai és kereskedelmi reformok alapját is.
A hatalomváltás remek lehetőség lenne arra is, hogy egy mérsékeltebb, reformpárti arculatot mutasson a külvilág felé az elszigetelt „remetekirályság:” az új vezető lehet, hogy kap egy kis jóindulatot más országoktól, hogy a kereskedelmi kapcsolatok helyreállításáról, esetleg a denuklearizáció kérdéséről tárgyaljon.
Reálisan szemlélve: Reformpárti, nyitottabb szemlélethez vezethet-e, hogy női vezetője lesz Észak-Koreának? Kifejezetten valószínűtlen.
Az ország domináns ideológiájának alapja, hogy az Egyesült Államok (és „vazallusai,” mint pl. Japán, Dél-Korea) állandó fenyegetést jelentenek Észak-Koreára nézve, nukleáris fegyverek szükségesek ahhoz, hogy kellő elrettentő ereje legyen az ázsiai országnak a „béke megőrzéséhez.” Nehéz látni, pontosan milyen geopolitikai helyzet lesz 20-40 év múlva, mire az utódlás aktuális kérdéssé válhat, de akárhogy is nézzük, a közelmúltban több olyan dolog is történt, amely lényegében igazolta Phenjan hozzáállását. Irán megtámadása, a venezuelai elnök elrablása mind olyan tényezők, melyek kapcsán az Amerikával rivális országok úgy látják: állandó fenyegetésnek vannak kitéve nukleáris fegyverek nélkül. Ráadásul ezek az országok össze is zárnak: Oroszország 2024-ben átfogó katonai és kereskedelmi partnerséget kötött Phenjannal.
Észak-Korea tehát szinte biztosan nem fogja feladni nukleáris arzenálját, sem most, sem a távoli jövőben.
Azok az országok viszont, amelyek hűvös, netán kvázi-ellenséges viszonyt ápolnak Észak-Koreával, világossá tették: amíg ott vannak az atomfegyverek, interkontinentális rakéták, szóba sem jöhet a kapcsolatok normalizálása.
Ördögi kör: teljesen mindegy, ki uralja Észak-Koreát, a külső fenyegetés állandó, ebből fakadóan pedig a potenciális gazdasági és katonai partnerek száma is limitált. Nem számíthatunk rendszerszintű politikai reformokra sem, teljesen függetlenül attól, éppenséggel a Kim-dinasztia melyik tagja irányítja az országot.
Címlapkép forrása: Kim Jae-Hwan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
