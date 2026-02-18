  • Megjelenítés
Kiszabadult a Grincs az európai nagyhatalom fogságából: jócskán megsarcolták Moszkva titokzatos flottáját
Kiszabadult a Grincs az európai nagyhatalom fogságából: jócskán megsarcolták Moszkva titokzatos flottáját

Franciaország szabadon engedte azt az olajtankert, amelyet még januárban foglaltak le, és a gyanú szerint az Oroszország elleni szankciókat kijátszó úgynevezett árnyékflotta része. A Grincs nevű hajó tulajdonosának több millió eurós bírságot kellett megfizetnie - írja a BBC.

Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter kedden jelentette be, hogy a Grincs nevű tartályhajó elhagyhatja a francia vizeket.

A tankert január végén tartóztatták fel a francia hatóságok a Földközi-tengeren, majd a marseille-i kikötőbe kísérték.

A Grincs az észak-oroszországi Murmanszk kikötőjéből indult útnak, és a Comore-szigetek lobogója alatt hajózott.

- írta Barrot az X-en. A miniszter hozzátette: a hajó tulajdonosának a bírság mellett a Fos-sur-Mer-i kikötőben töltött háromhetes veszteglés költségét is állnia kellett. A marseille-i bíróság vagyonelkobzás formájában szabta ki a pénzbüntetést a tulajdonos cégre, az állítólag "több millió eurós" büntetés pontos összegét azonban nem hozták nyilvánosságra.

Az árnyékflotta elnevezés azokat a titokzatos tankereket takarja, amelynek segítségével Oroszország kijátssza az olajexportjára kivetett nyugati szankciókat.

Ezek jellemzően elöregedett, rossz műszaki állapotú tartályhajók, amelyek tulajdonosi szerkezete és biztosítási háttere átláthatatlan. A hajók nevét és lobogóját a nyomon követés megnehezítése érdekében gyakran változtatják.

A TankerTrackers.com adatai szerint a flotta jelenleg mintegy 1468 hajóból áll, ami nagyjából háromszorosa a négy évvel ezelőttinek. A hajók nemcsak orosz, hanem iráni és venezuelai kőolajat is szállítanak.

Az utóbbi hónapokban több ország is határozottabban lépett fel az árnyékflottával szemben.

Januárban a brit fegyveres erők támogatásával, egy amerikai művelet keretében az Atlanti-óceánon foglaltak le egy orosz lobogó alatt hajózó tankert. Az Egyesült Államok álláspontja szerint a jármű venezuelai és orosz olajat szállított, megsértve ezzel a szankciókat. Moszkva elítélte az akciót, hangsúlyozva: egyetlen államnak sincs joga erőszakot alkalmazni egy másik állam joghatósága alatt szabályosan bejegyzett hajókkal szemben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

