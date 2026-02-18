  • Megjelenítés
Kiszivárgott: titokban egyeztet Trump jobbkeze a rezsimváltásról – Igazi barátként trécsel a volt diktátor unokájával
Miközben Washington példátlan nyomást gyakorol Havannára, Marco Rubio amerikai külügyminiszter titkos tárgyalásokat folytat Raúl Castro unokájával. Az Axios három forrásból értesült a megbeszélésekről, amelyek látszólag mellőzik a kubai kormány hivatalos csatornáit, és arról tanúskodnak, hogy a Trump-adminisztráció máig a 94 éves egykori diktátort tekinti a szigetország de facto vezetőjének.

A 41 éves Raúl Guillermo Rodríguez Castrót a nyugdíjba vonult tábornok bizalmasaként és volt testőreként tartják számon.

A Trump-kormányzat úgy tekint raúl castro unokájára, mint aki a kubaiak egy fiatalabb, üzleti szemléletű rétegét képviseli.

Ez a csoport állítólag úgy véli, hogy a forradalmi kommunizmus megbukott, ezért nyitott lehet az Egyesült Államokkal való közeledésre.

Nem tárgyalásoknak nevezném ezeket, inkább eszmecseréknek a jövőről

- fogalmazott egy magas rangú amerikai kormányzati tisztviselő.

Washington álláspontja egyértelmű:

"a rendszernek mennie kell", arról azonban Trump még nem döntött, hogy ez pontosan mit jelent

- mondta a kormányzati forrás. A venezuelai forgatókönyv azonban iránymutatásul szolgálhat. Az, hogy Nicolás Maduro elfogása után a volt alelnök, Delcy Rodríguez maradt az ország élén, a kubai vezetés számára is jelezte, hogy Trump és Rubio hajlandó alkut kötni a politikai riválisokkal.

A következő Delcyt keresik Kubában

- mondta egy, a megbeszéléseket ismerő forrás.

Kuba helyzete kritikusabbnak tűnik, mint valaha: a villamosenergia-rendszer az összeomlás szélén, a kórházak visszavágták a műtéteket, akadozik az élelmiszer- és üzemanyag-ellátás, a turizmus pedig visszaesett. A válság különösen felgyorsult a venezuelai akció után, mivel Maduro gyakorlatilag ingyen szállított olajat a szigetországnak. A válságot súlyosbította, hogy az amerikai elnök szankciókkal fenyegette meg Mexikót, Kuba másik fő olajszállítóját is.

A megbeszélésekre rálátó források szerint a Rubio és a fiatal Castro közötti hangnem meglepően baráti.

Nincsenek politikai tirádák a múltról, a jövőről van szó

- jegyezte meg egy forrás, utalva közös kubai gyökereikre. "Olyan mintha átlagos srácok beszélgetnének Miami utcáin" - tette hozzá.

Rubio nem egyeztetett Miguel Díaz-Canel kubai elnökkel vagy más magas rangú tisztviselőkkel, őket ugyanis Washington pártkatonáknak tartja, akik képtelenek változásokat elképzelni és véghezvinni. A kubai kormány az Axiosnak nyilatkozva tagadta, hogy magas szintű párbeszéd folyna a két ország között, mindössze üzenetváltásokat ismert el.

Az iraki rendszerváltás kudarcaiból okulva az elemzők úgy vélik,

Trump célja nem a teljes rendszerváltás, hanem a részleges hatalomátadás lehet,

így egyes Castro-családtagoknak – akár magának Raúl Castrónak – sem kellene feltétlenül száműzetésbe vonulniuk. Ez az elképzelés ugyanakkor felháborodást válthat ki a miami kubai emigránsközösségben. A kubai származású republikánus képviselők a múlt héten arra kérték Trumpot, hogy emeljenek vádat Raúl Castro ellen egy repülőgép 1996-os lelövése miatt.

Kuba jelenleg egy bukott állam, még kerozinjuk sincs, hogy a repülőik felszálljanak. [...] Tárgyalunk Kubával, és mindenképpen meg kellene egyeznünk

- közölte Trump hétfőn.

Ricardo

Gazdagabb és egyenlőbb

A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

