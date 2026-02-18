Lezárult a béketárgyalás – Bejelentést tett Zelenszkij: fontos dologban történt előrelépés

Lezárult a kétnapos, genfi béketárgyalás Oroszország, Ukrajna és Amerika közt – a konzultáció után Volodimir Zelenszkij bejelentést tett.

Az ukrán elnök szerint mindhárom szereplő hozzáállása „konstruktív” volt, összességében viszont a tárgyalások „nem voltak könnyűek.”

Elmondta, hogy a genfi stáb még nem tudott neki részletes beszámolót tenni, ez akkor történik majd meg, ha hazatértek Ukrajnába.

Azok alapján viszont, amit eddig az elnök tud, elmondta, hogy

katonai kérdésekben sikerült „számottevő előrelépést” elérni.

Elmondása szerint majdnem minden katonai kérdésben sikerült elvi síkon megegyezni – annyit mondott az ukrán vezető, hogy ez a téma főleg a háborúnak véget vető tűzszünetet és ennek betartatását jelenti majd, amely „szinte biztosan amerikai segítséggel történik majd.”

Zelenszkij szerint viszont „politikai kérdésekben” továbbra is „eltérő” az orosz és ukrán álláspont.

Azt hallottam, hogy katonai kérdésekben sikerült előrelépést elérni. Politikai kérdésekben viszont történt dialógus, de csupán arról sikerült megegyezni, hogy később folytatjuk”

– mondta Zelenszkij.

Politikai kérdés szerinte „A Kelet” (a Donbasz-térség) és a zaporizzsjai atomerőmű sorsa.

Később részletes beszámolót ígért az ukrán vezető.

Címlapkép forrása: Thierry Monasse/Getty Images