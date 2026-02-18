Lezárult a béketárgyalás – Bejelentést tett Zelenszkij: fontos dologban történt előrelépés

Az ukrán elnök szerint mindhárom szereplő hozzáállása „konstruktív” volt, összességében viszont a tárgyalások „nem voltak könnyűek.”
Elmondta, hogy a genfi stáb még nem tudott neki részletes beszámolót tenni, ez akkor történik majd meg, ha hazatértek Ukrajnába.
Azok alapján viszont, amit eddig az elnök tud, elmondta, hogy
katonai kérdésekben sikerült „számottevő előrelépést” elérni.
Elmondása szerint majdnem minden katonai kérdésben sikerült elvi síkon megegyezni – annyit mondott az ukrán vezető, hogy ez a téma főleg a háborúnak véget vető tűzszünetet és ennek betartatását jelenti majd, amely „szinte biztosan amerikai segítséggel történik majd.”
Zelenszkij szerint viszont „politikai kérdésekben” továbbra is „eltérő” az orosz és ukrán álláspont.
Azt hallottam, hogy katonai kérdésekben sikerült előrelépést elérni. Politikai kérdésekben viszont történt dialógus, de csupán arról sikerült megegyezni, hogy később folytatjuk”
– mondta Zelenszkij.
Politikai kérdés szerinte „A Kelet” (a Donbasz-térség) és a zaporizzsjai atomerőmű sorsa.
Később részletes beszámolót ígért az ukrán vezető.
Címlapkép forrása: Thierry Monasse/Getty Images
Bejelentették az amerikaiak: árpadlórendszer jön a kritikus nyersanyagok piacán
Igyekeznek csökkenteni a Kínától való függést.
Derült égből állampapír-pénzeső: rengeteg lakossági befektető kap ma súlyos összeget
Most érdemes figyelni a számlákat.
Robin Hood és a kormány
Terták Elemér írása.
Meglepetést hozhat a Mol jelentése – ezt várják az elemzők
Kiteríti lapjait az olajcég.
Elképesztő ötlettel álltak elő a finnek: atommal fűtött lakótelepekkel szórnák tele Európát
Lengyelek is a megrendelők között.
Jön a havazás Magyarországon - Mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó
Ciklon közeledik hazánk felé.
Rendkívüli bejelentést tett Zelenszkij: nyíltan segíti Putyin háborúját Ukrajna szomszédja - Kijev megbünteti az ország első emberét
Innen szerzi be Putyin a fontos alkatrészeket.
Hogyan érdemes a kamatperiódust, azaz a kamatfixálás hosszát megválasztani?
A hitelajánlat, a bank kiválasztásánál a legtöbb adós számára a kamat, törlesztő, THM értéke a legfontosabb. Ezek valóban nagyon lényeges mutatók, azonban nem árt figyelni a kamatperiódus
Gazdagabb és egyenlőbb
A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,
Az AI-mítosz vége?
Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno
A NAV fókuszában a duális képzéshez kapcsolódó szocho kedvezmény
Egyre gyakoribb, hogy a NAV átfogó ellenőrzésekben célzottan vizsgálja a duális képzéshez kapcsolódó szocho-kedvezmény jogszerű igénybevételét. A gyakorlatban nem elég, hogy a képzés meg
Sérülékenyebb bankrendszert szülhet a digitális jegybankpénz?
A digitális jegybankpénz gyorsabb fizetéseket tesz lehetővé, de csökkentheti a kereskedelmi bankok betétállományát.
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti bontásban, különböző évek összehasonlításával. Jól látni: ez az év erősebben
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró
Követett részvények - 2026. február
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.