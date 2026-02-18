Moszkva nagyon ideges: atomfegyvereket telepítene a NATO az orosz határra!

Tsahna a lehetőségről mint elvi kérdés beszélt: azt mondta, nincs semmi akadálya annak, hogy Észtország atomfegyvert fogadjon, ha a NATO erről döntést hoz, ugyanakkor erről szóló konkrét tervek sincsenek.

Bár semmilyen konkrét döntés nincsen, az eseményről a News.ru az alábbi szalagcímmel számolt be:

Feltűnhetnek a NATO nukleáris fegyverei Oroszország határán.”

Ezek alapján erős a gyanú, hogy a nap folyamán a Kreml is megszólal majd az ügyet illetően, határozottan ellenezve a NATO vélt nukleáris expanzióját.

Nemrég egyébként Lengyelország is jelezte, hogy szívesen fogadnának atomfegyvereket területükön, illetve Németország kapcsán is felmerült a kérdés, bár a berlini kormány erről nem nyilatkozott explicit módon.

A News.ru idézi Andrej Koskin orosz professzort is, aki szerint sem Lengyelország, sem más, hozzájuk hasonló NATO-országok

nem tudnak saját atomfegyvert fejleszteni, Amerikától pedig nem fognak kapni, így az erről való nyilatkozatok csupán egy „információs kampány” része,

melynek célja nyomást gyakorolni Oroszországra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images