Nukleáris fordulat: saját atomfegyvert fejleszthet Európa vezető hatalma? – Egyértelmű válasz érkezett

Nem szeretném, hogy Németország önálló atomfegyverkezésről gondolkodjon
- jelentette ki Merz. Emlékeztetett arra is, hogy az 1990-es német újraegyesítésről szóló "Kettő plusz Négy"-szerződés egyébként is tiltja az ország nukleáris felfegyverkezését.
A politikus ugyanakkor fontosnak tartja az európai védelmi képességek, különösen a NATO európai pillérének megerősítését, valamint az amerikai nukleáris ernyő kiegészítését. Merz emlékeztetett arra, hogy Emmanuel Macron francia elnök már 2020-ban együttműködési ajánlatot tett Berlinnek ezen a területen, amelyet akkor gyakorlatilag figyelmen kívül hagytak.
Egy ilyen francia kormányzati ajánlatot ezekben az időkben nem lehet vizsgálatlan nélkül félretenni
- fogalmazott a CDU elnöke.
A gyakorlati megvalósítás kapcsán Merz kifejtette: a német hadsereg, a Bundeswehr már most is rendelkezik olyan repülőgépekkel, amelyek alkalmasak amerikai nukleáris töltetek célba juttatására.
Elméletileg ez a brit és francia atomfegyverekre is vonatkozhatna
- vetette fel a lehetőséget.
A francia nukleáris védőernyőre való támaszkodás azonban számos alkotmányos és gyakorlati kérdést vet fel. Míg Franciaországban az elnök egyszemélyben a hadsereg főparancsnoka és dönt a bevetésről, addig Németországban ez a jogkör a parlamentet illeti meg. Merz elismerte, hogy számos tisztázatlan kérdés maradt még, amelyeket meg kell vitatni a partnerekkel.
Jens Spahn, a CDU frakcióvezető-helyettese hétfőn további aggályokat fogalmazott meg. Kétségbe vonta, hogy Németország a jobboldali Nemzeti Tömörülés esetleges franciaországi választási győzelme esetén is támaszkodhatna-e a francia nukleáris védőernyőre.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Thomas Kienzle
