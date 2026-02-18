  • Megjelenítés
Özönlenek az amerikai fegyverek a Közel-Keletre, minden készen áll az elsöprő katonai csapáshoz
Özönlenek az amerikai fegyverek a Közel-Keletre, minden készen áll az elsöprő katonai csapáshoz

A The War Zone (TWZ) katonai szaklap szerint az amerikai légierő több járműve is a Közel-Keletre tart, ami az Egyesült Államok számára lehetővé teszi a nagyszabású támadás megindítását.

Az egész világ a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó közeledését figyeli a Közel-Keletre, miközben a légierő több fontos gépe szintén a régióba tart. A légtérfigyelő oldalak adatai szerint F-22 Raptorok, F-16 Fighting Falconok, E-3 Sentry radaros repülőgépek és egy U-2 Dragon Lady kémrepülőgép szelte át az Atlanti-óceánt, hogy európai bázisokon szálljanak le. A lapnak nyilatkozó haditengerészeti tisztviselő szerint ezen túl a hetedik rakétarombolót, a USS Pinckneyt szintén a térségbe vezénylik.

Információk szerint a virginiai Langley légibázist legalább egy tucat F-22 vadászgép hagyta el, kelet felé tartva. A várakozások az Egyesült Királyságban található Lakenheath támaszponton landolást vártak, később ez be is igazolódott. Ez még nem a végleges úti cél lehet, mivel a megnevezett reptér tranzitközpontként funkcionál. Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) ugyanakkor nem részletezte a vadászgépek és hadihajók mozgását és célját, ezért nem tudni pontosan. Fontos információ lehet, hogy 2025 nyarán az ötödik generációs Raptorok vettek részt a B-2A Spirit bombázók védelmében, amikor csapást mértek az iráni nukleáris központokra. Akkor

az F-22-esek mindössze négy nappal a művelet előtt tették meg ugyanezt az utat.

Ennél jóval több, az ismeretek szerint összesen 36 darab F-16-os vadászgép szintén a területre tart, 12-12 fős csoportokban. A kiindulópontok között van dél-karolinai, spanyol és olasz bázis is. Ezeket a drónok és bizonyos rakéták lelövéséhez lehetne használni. A negyedik generációs vadászgépekből több is tartózkodik már a Közel-Keleten. Az Egyesült Királyság egy másik támaszpontján, a Mildenhallon landolt a napokban két E-3 Sentry légi figyelmeztető és irányító rendszerrel (AWACS) felszerelt repülőgép. A fejlett radarral és más felderítő berendezéssel felszerelt jármű kulcsfontosságú lehet az iráni rakéták és drónok nyomon követésében. Ehhez hasonló szerepkörrel rendelkezik a U-2 Dragon Lady kémrepülőgép, amely a megfigyelésben, illetve az ötödik generációs vadászgépek (F-22 és F-35) kommunikációs központjaként is funkcionál.

F-35A típusú vadászgépek is Jordániába érkeztek, hogy ami az Irán elleni hadművelet egyik legfontosabb csomópontja lehet. Itt több amerikai gép és drón is állomásozik már. A helyzet azért érdekes némiképp, mivel

a jordániai vezetés kijelentette, hogy nem engedélyezi, hogy a légterét egy, a síita hatalom elleni támadáshoz használják.

Arról ugyanakkor nincs szó, hogy védelmi feladatokat ne lehetne innen ellátni. Éppen azért inkább az a valószínű, hogy Teherán várható megtorlása elleni védelmet erősítenék meg a telepítéssel. A TWZ szerint az is valószínű lehetőség, hogy Ammán a kedélyek megnyugtatása érdekében hozta nyilvánosságra a kijelentését, a zárt ajtók mögött más megállapodást kötöttek Washingtonnal.

A lap azt emeli ki, hogy Donald Trump amerikai elnök egyelőre még nem hozott döntést egy támadásról Irán ellen, ugyanakkor a fegyverek felhalmozása arról árulkodik, hogy Washington akár tartós támadó és védekező hadműveletre is felkészül. A nyugati nagyhatalom az izraeli légierővel kiegészülve akár heteken keresztül is fenntartott hadművelethez. A TWZ azt is valószínűsíti, hogy ez még mindig nem minden, a következő napokban további fegyverek érkezhetnek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

