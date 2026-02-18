Rejtélyes külföldi vadászpilóták segítik Ukrajnát? Végre megtörte a csendet Kijev - Azt is elmondták, miért vártak eddig

Jurij Ihnat, az Ukrán Légierő szóvivője egy február 17-i televíziós műsorban reagált a francia Intelligence Online cikkére.

A lap azt állította, hogy Ukrajnában egy önálló F-16-os századot állítottak fel olyan amerikai pilótákból, akik korábban Afganisztánban és a Közel-Keleten szereztek harci tapasztalatot.

Az írás szerint a műveletekben holland szakemberek is közreműködnének.

Ihnat leszögezte, hogy

az információ hamis, a kiadvány hitelessége pedig megkérdőjelezhető.

Hozzátette: a légierő szándékosan késleltette a cáfolatot, mivel kíváncsiak voltak az ellenség reakciójára. Az orosz propaganda ugyanis rendszeresen azt a narratívát sulykolja, hogy "mindig nagyszámú külföldit lát" Ukrajnában.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy Ukrajna

a vadászgép-koalíció keretein belül valóban szorosan együttműködik nemzetközi partnereivel, ám az F-16-osokkal végrehajtott harci bevetéseket kizárólag ukrán pilóták teljesítik.

Ihnat kiemelte: az ukrán katonai pilóták olyan szintű szakértelmet tanúsítanak, amely még a partnerországokat is meglepi.

Címlapkép forrása: Vitalii Nosach/Global Images Ukraine via Getty Images