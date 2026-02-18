  • Megjelenítés
Rekordméretű partraszállás a
Globál

Rekordméretű partraszállás a "NATO tengerén": több ezer katona sorakozott fel a világ legerősebb hadserege nélkül

MTI
|
Portfolio
Partraszállási hadgyakorlatot tartott a NATO Németország balti-tengeri partvidékén szerdán, európai szövetségesek támogatását gyakorolva közvetlenül veszélyeztetett strandszakaszokon keresztül.

Ehhez a Putlos katonai gyakorlótéren katonákat, ellátmányt és lőszereket rakodtak ki hajókról egy szimulált partraszállás keretében.

A szövetség összetart, cselekvőképes és tettre kész, bevethető, és egyben mutatja, hogy mit teljesítenek az európai partnerek a NATO-ban

- jelentette ki Boris Pistorius német védelmi miniszter, aki figyelemmel követte a gyakorlatot. "Ha valami történik a NATO keleti szárnyán, akkor a NATO-csapatokat gyorsan kell áthelyezni és természetesen Németországon keresztül" - fűzte hozzá.

A Steadfast Dart 26 fedőnevű hadgyakorlat, amelynek része volt a mostani partraszállás,

a legnagyobb idei NATO-hadgyakorlat, és közvetlen amerikai részvétel nélkül tartják.

A NATO szerint 15 hajó és több mint 2600 katona vett részt a partraszállási hadgyakorlaton, a március közepéig tervezett teljes manővert pedig mintegy 10 ezer katona, több mint 1500 jármű és 17 hajó bevonásával tartják 13 országból.

A partraszállási gyakorlatot búvárok kezdték meg, a vízből a havas partra kiemelkedve, hogy biztosítsák a partszakaszt. Röviddel ezután különleges erők érkeztek motorcsónakokon. Az égen harci repülőgépek és helikopterek köröztek a part felett, légi támogatást nyújtva a partra lépő erőknek. Ezt követték a Zaha típusú, török páncélozott kétéltű támadó járművek.

A gyorsreagálású erők mozgatásával a NATO azt demonstrálja, "hogy egy esetleges válságban nagyon gyorsan meg tudjuk mutatni egy esetleges ellenfélnek, hol vannak a határok" - hangoztatta Ingo Gerhartz NATO-tábornok.

Az ukrajnai háború ugyan nem szolgál mintaként, de tanulságos. Vagyis levonjuk a következtetéseket belőle. De azt nem mondhatjuk, hogy a jövőben a háborúk pontosan így fognak kinézni

- mondta Carsten Breuer német vezérkari főnök Putlosban.

