Sorra dőlnek a dominók: újabb ország állította le a dízelexportot Ukrajna felé

Magyarország mellett Szlovákia is leállította az Ukrajnába irányuló gázolajexportját, és kizárólag a hazai piac ellátására összpontosít - tudósított a ma7 szlovák híroldal.

A kormány szerdai ülését követően Robert Fico miniszterelnök bejelentette:

a pozsonyi székhelyű Slovnaft finomító azonnali hatállyal beszünteti az Ukrajnába irányuló gázolajszállításait.

A vállalat termelési kapacitását teljes mértékben a szlovák piac kiszolgálására állítják át. A miniszterelnök egyúttal megnyugtatta a lakosságot, hogy sem üzemanyaghiány, sem egyéb kőolajszármazékok hiánya nem fenyeget.

Szlovákia mellett szerda délután a magyar kormány is bejelentette, hogy leállítja a dízelexportot Ukrajnába.

A lépés inkább szimbolikus, a teljes ukrán import 0,4 százalékát érinti a két ország exporttilalma.

A döntés hátterében a kelet-európai régió kőolajellátásában kulcsszerepet játszó Barátság kőolajvezetéken érkező szállítmányok leállása áll. A hazai ellátás zavartalansága érdekében a kabinet úgy határozott, hogy az állami stratégiai készletekből 250 ezer tonna nyersolajat bocsát a Slovnaft rendelkezésére. A belföldi kereslet maradéktalan kielégítéséhez a finomítónak naponta 7300–7500 tonna nyersolajra van szüksége.

Az állami készletek igénybevétele átmeneti megoldás arra az időszakra, amíg az alternatív beszerzési útvonalakon megérkeznek az új szállítmányok. A vállalat számításai szerint a horvátországi kikötőkbe érkező tartályhajók rakományának csővezetéken történő eljuttatása Szlovákiába

nagyjából 20-30 napot vesz igénybe.

Denisa Saková gazdasági miniszter tájékoztatása szerint folyamatban vannak az egyeztetések a regionális együttműködés lehetőségeiről. A Karel Havlíček cseh ipari és kereskedelmi miniszterrel folytatott megbeszélések azt járják körül, hogy Csehország milyen mértékben tudna hozzájárulni Szlovákia nyersolaj- és kőolajtermék-ellátásához. A tárcavezető kiemelte: a vezetékrendszeren történő fordított irányú szállítás hosszú távon életképes alternatíva lehet, ám megvalósítása jelentős infrastrukturális fejlesztéseket igényel.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Olivier Hoslet

